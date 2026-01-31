Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ, Hà Nội FC vẫn thắng dễ

Hà Nội FC có nhiều biến chuyển về mặt lực lượng khi khởi đầu không tốt tại V-League 2025-2026. Sau khi chiêu mộ thành công HLV Harry Kewell, lối chơi tấn công của đội bóng thủ đô khởi sắc trở lại.

Chuyến hành quân đến xứ Nghệ ở vòng 12 là dịp giúp đoàn quân HLV Kewell rà soát lực lượng, đánh giá sự hiệu quả trong đấu pháp chiến thuật. Trước đội bóng yếu hơn, Hà Nội FC nhanh chóng có hai bàn dẫn trước chỉ sau 25 phút thi đấu, lần lượt Hai Long và Hùng Dũng lập công.

Thậm chí, sau khi Hùng Dũng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thi đấu thiếu người nhưng vẫn chiếm thế trận trước đội chủ nhà, có bàn thắng thứ 3 ở phút 62 do công của ngoại binh Daniel. Đội chủ sân Vinh chỉ có thể tìm được bàn danh dự khi thời gian thi đấu chính thức bước vào phút 88.

Giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng 12, Hà Nội FC chính thức trở lại cuộc đua vô địch, tạm đứng thứ 5 cùng khoảng cách 4 điểm so với tốp 3 bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đối diện nguy cơ rơi xuống nhóm "đèn đỏ" khi chỉ còn hơn đội cuối bảng 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.