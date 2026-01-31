HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ, Hà Nội FC vẫn thắng dễ

Tường Phước (Ảnh: Hà Nội FC)

(NLĐO) - Chỉ 16 phút sau khi ghi bàn cho đội nhà, "nhạc trưởng" Đỗ Hùng Dũng phải rời sân vì thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC vẫn thắng dễ Sông Lam Nghệ An với tỉ số 3-1

Hà Nội FC có nhiều biến chuyển về mặt lực lượng khi khởi đầu không tốt tại V-League 2025-2026. Sau khi chiêu mộ thành công HLV Harry Kewell, lối chơi tấn công của đội bóng thủ đô khởi sắc trở lại.

Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC vẫn thắng trên sân Vinh - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC vẫn thắng trên sân Vinh - Ảnh 2.

Chuyến hành quân đến xứ Nghệ ở vòng 12 là dịp giúp đoàn quân HLV Kewell rà soát lực lượng, đánh giá sự hiệu quả trong đấu pháp chiến thuật. Trước đội bóng yếu hơn, Hà Nội FC nhanh chóng có hai bàn dẫn trước chỉ sau 25 phút thi đấu, lần lượt Hai Long và Hùng Dũng lập công.

Thậm chí, sau khi Hùng Dũng dính thẻ đỏ, CLB Hà Nội thi đấu thiếu người nhưng vẫn chiếm thế trận trước đội chủ nhà, có bàn thắng thứ 3 ở phút 62 do công của ngoại binh Daniel. Đội chủ sân Vinh chỉ có thể tìm được bàn danh dự khi thời gian thi đấu chính thức bước vào phút 88.

Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC vẫn thắng trên sân Vinh - Ảnh 3.

Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC vẫn thắng trên sân Vinh - Ảnh 4.

Đỗ Hùng Dũng dính thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC vẫn thắng trên sân Vinh - Ảnh 5.

Giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng 12, Hà Nội FC chính thức trở lại cuộc đua vô địch, tạm đứng thứ 5 cùng khoảng cách 4 điểm so với tốp 3 bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đối diện nguy cơ rơi xuống nhóm "đèn đỏ" khi chỉ còn hơn đội cuối bảng 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Tin liên quan

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội FC thắng đậm

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội FC thắng đậm

(NLĐO) - Tiếp đón "tân binh" PVF-CAND trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League 2025-2026 tối 4-11, CLB Hà Nội thắng đậm 4-0 với cú đúp của Đỗ Hoàng Hên

Văn Quyết làm, đồng đội phá, Hà Nội FC trắng tay ở Hà Tĩnh

(NLĐO) - Pha phản lưới nhà của Công Nhật khiến Hà Nội FC nhận trận thua 1-2 trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 31-10

Sút hỏng phạt đền, CLB Becamex TP HCM "trắng tay" trước Hà Nội FC

(NLĐO) - Có lợi thế sân nhà và dẫn bàn trước, song CLB Becamex TP HCM vẫn thua ngược Hà Nội FC với tỉ số 1-3 ở vòng 8 V-League 2025-2026 tối 25-10

Hà Nội FC CLB Sông Lam Nghệ An Đỗ Hùng Dũng V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo