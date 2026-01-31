HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lucao lập cú đúp giúp Thể Công Viettel thắng đẹp Hải Phòng

Tường Phước

(NLĐO) - Ghi 2 bàn thắng vào lưới Hải Phòng, tiền đạo Lucao giúp Thể Công Viettel giành trọn 3 điểm trong trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League 2025-2026 hôm 31-1


Hải Phòng và Thể Công Viettel đều nằm trong nhóm ứng viên đua tranh vô địch V-League 2025-2026. Trước vòng 12, hai đội này lọt tốp 4 trên bảng xếp hạng với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm.

Lucao lập cú đúp giúp Thể Công Viettel thắng đẹp Hải Phòng - Ảnh 1.

Vì vậy, màn so tài trực tiếp giữa Hải Phòng và Thể Công Viettel trên sân Lạch Tray được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu tâm điểm của vòng 12 V-League 2025-2026. Tận dụng lợi thế sân nhà, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm lấn lướt đối thủ về tỉ lệ kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, đội khách lại biết cách chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng hiệu quả hơn CLB Hải Phòng. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, tiền đạo Lucao đã lập cú đúp giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Lucao lập cú đúp giúp Thể Công Viettel thắng đẹp Hải Phòng - Ảnh 2.

Thắng trận đấu mang tính quan trọng trong cuộc đua danh hiệu mùa này, thầy trò ông Popov vượt qua Hải Phòng để tạm vươn lên thứ 3 bảng xếp hạng với 22 điểm, kém nhóm 2 đội dẫn đầu 4 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn duy trì vị thứ trong tốp 4 song đang bị nhóm bám đuổi rút ngắn khoảng cách điểm.

Cùng ngày, CLB Hà Nội thể hiện sức mạnh khi thắng đậm Sông Lam Nghệ An với tỉ số 3-1 ngay tại sân Vinh. Đội bóng thủ đô phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu vì tấm thẻ đỏ của đội trưởng Hùng Dũng ở phút 41 song vẫn dễ dàng đả bại đối thủ đầy thuyết phục.

Kết quả này giúp Hà Nội FC tạm vươn lên thứ 5 bảng xếp hạng với 18 điểm sau 12 vòng đấu. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An tiếp tục đối diện nguy cơ rớt hạng, tạm đứng thứ 10, hơn đội cuối bảng xếp hạng 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

"Siêu phẩm" của chân sút xứ Nghệ giúp Thể Công cầm hòa Ninh Bình

"Siêu phẩm" của chân sút xứ Nghệ giúp Thể Công cầm hòa Ninh Bình

(NLĐO) - Cú vô-lê quyết đoán của Đinh Xuân Tiến ấn định kết quả hòa 1-1 trong trận đấu Thể Công Viettel chạm trán Ninh Bình FC thuộc vòng 6 V-League tối 2-10

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng

(NLĐO) - Trước thềm mùa giải mới, CLB Thể Công Viettel chiêu mộ thành công Williams Lee. Đây là lần đầu đội bóng "áo lính" sử dụng cầu thủ Việt kiều.

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội FC thắng đậm

(NLĐO) - Tiếp đón "tân binh" PVF-CAND trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V-League 2025-2026 tối 4-11, CLB Hà Nội thắng đậm 4-0 với cú đúp của Đỗ Hoàng Hên

CLB Hải Phòng Lucao CLB Thể Công Viettel V-League 2025-2026
