CLB Công an TP HCM: Những "làn gió" mới

TƯỜNG PHƯỚC

Nhập quốc tịch Việt Nam thành công hôm 29-1, Patrik Lê Giang đã chính thức được tính vào diện cầu thủ nội binh

Việc thủ thành Patrik Lê Giang trở thành cầu thủ nội binh, cùng với suất thi đấu Việt kiều dành cho Ngô Đăng Khoa và các tân binh chất lượng cao như: thủ môn Hoa Xuân Tín, tiền đạo Đinh Thanh Bình và hậu vệ Mạch Ngọc Hà… cho thấy đội chủ sân Thống Nhất đang rất quyết tâm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026.

Cuộc đua tranh ở vị trí "gác đền"

Patrik Lê Giang sinh năm 1992 đã chứng minh giá trị ở V-League nhờ phản xạ nhanh nhạy, khả năng đọc tình huống thông minh và kỹ năng xử lý bóng bằng chân rất tốt - vốn phù hợp với lối chơi triển khai bóng từ phần sân nhà.

Những "làn gió" mới - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM tăng cường lực lượng mạnh mẽ, sẵn sàng tạo bất ngờ ở giai đoạn 2 V-League 2025-2026 (Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

Phong độ ổn định của Lê Giang thậm chí khiến nhiều chuyên gia đánh giá vượt trội hơn 2 thủ môn Việt kiều đã khoác áo tuyển Việt Nam là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Patrik góp công lớn giúp CLB TP HCM (tiền thân của CLB Công an (CA) TP HCM) trụ hạng V-League thành công 2 mùa liên tiếp. Đội bóng của Patrik hiện nằm trong tốp 5 V-League mùa này, là ứng viên đua tranh vô địch giải đấu.

Có cha là người Việt Nam, ảnh hưởng văn hóa người Việt ngay từ nhỏ, Lê Giang quyết định trở về quê nhà thi đấu từ năm 2023 với hy vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia. Liên tục thăng hoa ở đấu trường V-League, thủ thành 33 tuổi đã ghi điểm với HLV Kim Sang-sik, mở ra cánh cửa lên tuyển Việt Nam và có thể được triệu tập chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2026 vào tháng 7.

Patrik Lê Giang cao 1,88 m, được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu, đã thi đấu ở Giải VĐQG Cộng hòa Czech và từng là thành viên của đội tuyển U19, U21 Slovakia. Sắp tới, Patrik sẽ tạo nên cuộc đua tranh khốc liệt ở vị trí "gác đền" đội tuyển quốc gia, cùng với các đồng nghiệp: Nguyễn Filip (CLB CA Hà Nội), Đặng Văn Lâm (CLB Ninh Bình) và Trần Trung Kiên (CLB Hoàng Anh Gia Lai).

Kỳ vọng các nhân tố mới

Kể từ giai đoạn 2 V-League 2025-2026, suất thi đấu Việt kiều của Lê Giang sẽ dành cho tiền vệ Ngô Đăng Khoa - cầu thủ sinh năm 2006 được đánh giá có nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và nhãn quan phân phối bóng hiện đại. Cầu thủ Việt kiều Úc sẽ giúp tuyến giữa CA TP HCM trở nên linh động trong những pha tổ chức tấn công cũng như cầm nhịp trận đấu.

Bên cạnh đó, CA TP HCM cũng chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở V-League, giúp HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng lực lượng có chiều sâu. Đinh Thanh Bình được đào tạo bài bản ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, được xem là mẫu tiền đạo đa năng, dứt điểm đa dạng và thi đấu nhiệt huyết. Phong độ ổn định vừa qua cũng giúp Thanh Bình được HLV Kim Sang-sik điền tên lên tuyển Việt Nam thi đấu ở ASEAN Cup 2024. Trước khi khoác áo CA TP HCM, cầu thủ sinh năm 1998 này đã chơi cho Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công Viettel, CA Hà Nội và Ninh Bình FC.

Mạch Ngọc Hà là sản phẩm của CLB Hà Nội, hậu vệ 25 tuổi này đóng vai trò quan trọng trong hành trình thăng hạng V-League của các CLB Quảng Nam, Ninh Bình. Ngọc Hà có khả năng công thủ toàn diện, thi đấu đa năng ở hành lang cánh. Năm 2019, Mạch Ngọc Hà được đôn lên đội một CLB Hà Nội có 3 mùa giải chơi bóng ở V-League. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt cùng nền tảng thể lực bền bỉ song Ngọc Hà không thể cạnh tranh suất thi đấu với các đồng nghiệp nổi tiếng ở đội bóng thủ đô thời điểm đó như Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân, Đào Văn Nam… Để có thêm "đất diễn", Ngọc Hà phải chuyển xuống Giải Hạng nhất và liên tục được vinh danh trong đội hình tiêu biểu ở sân chơi này.

Đến CA TP HCM, Ngọc Hà được kỳ vọng giúp HLV Lê Huỳnh Đức giải bài toán nhân sự ở vị trí chạy cánh, khi Võ Huy Toàn, Lê Quang Hùng hay Trần Mạnh Cường… đã đứng tuổi, không thể duy trì phong độ cao với lịch thi đấu dày đặc. Ngoài ra, việc bổ sung thủ môn Hoa Xuân Tín cũng là phương án dự phòng chất lượng, mang ý nghĩa chiến lược khi đội bóng phải căng sức ở nhiều mặt trận. 

"Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chạm trán chủ nhà PVF-CAND ở vòng 12 V-League 2025-2026 lúc 18 giờ ngày 1-2 (FPT Play). Mục tiêu của CA TP HCM là sẵn sàng bứt tốc, cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng.

Những "làn gió" mới - Ảnh 2.


Tin liên quan

Patrik Lê Giang: "Tôi muốn gắn bó lâu dài với CLB TP HCM"

Patrik Lê Giang: "Tôi muốn gắn bó lâu dài với CLB TP HCM"

(NLĐO) - Patrik Lê Giang chia sẻ về mục tiêu khi chọn bến đỗ là CLB TP HCM cho mùa giải V-League 2024 - 2025.

Patrik Lê Giang khao khát khoác áo tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Patrik Lê Giang không chỉ là một thủ môn tài năng mà còn có quyết tâm và khát khao chứng tỏ bản thân tại Việt Nam.

Patrik Lê Giang hoàn tất nhập tịch, chờ lên tuyển đấu Malaysia

(NLĐO) - Trước thềm Tết Nguyên đán, thủ thành Patrik Lê Giang đã chính thức có quốc tịch Việt Nam, rộng cửa lên đội tuyển.

Công an TP HCM Patrik Lê Giang nhập quốc tịch quốc tịch Việt Nam HLV Lê Huỳnh Đức
