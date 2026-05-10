CLB Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thua ứng viên rớt hạng trên sân nhà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thua ứng viên rớt hạng trên sân nhà

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - CLB Hoàng Anh Gia Lai khiến khán giả nhà buồn rầu ra về sau khi chứng kiến trận thua 1-2 trước PVF-CAND ở vòng 22 V-League 2025-2026 tối 10-5

Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND

Hoàng Anh Gia Lai chưa chắc suất trụ hạng khi chỉ hơn 2 đội cuối bảng 6 điểm. Vì vậy, đội bóng phố núi quyết tâm giành chiến thắng trong trận tiếp đón PVF-CAND ở vòng 22 V-League 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội cũng được xem như một trận "chung kết ngược" bởi kết quả chung cuộc có thể thay đổi vị thứ ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 1.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 2.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 3.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 4.

Hoàng Anh Gia Lai bị PVF-CAND lấn lướt

Mùa này, thành tích thi đấu trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai rất kém, chỉ giành 2 chiến thắng sau 10 trận đã đấu. Vì vậy, chạm trán PVF-CAND, đội bóng nhà bầu Đức đã không còn được sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài Pleiku Arena.

Tiếp cận trận đấu không hợp lý khiến thầy trò ông Lê Quang Trãi đánh mất quyền kiểm soát vào tay đội khách. Trong thế không còn đường lùi, PVF-CAND chủ động dâng cao đội hình tấn công và tận dụng tốt sai lầm phòng ngự của đối phương để ghi bàn.

CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 5.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 6.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 7.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 8.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 9.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 10.

Lý Đức ghi bàn trong ngày tái ngộ đội bóng cũ

Không có thủ thành "người nhện" Trung Kiên trong khung gỗ, hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai bộc lộ nhiều sơ hở. Kinh nghiệm non kém khiến các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai chưa có sự gắn kết chặt chẽ, bọc lót thiếu kín kẽ và bị đối phương khai thác.

Các tình huống đánh biên đa dạng, đạt hiệu quả cao giúp PVF-CAND khoét vào điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai. Lần lượt Eid Mahmoud và Phạm Lý Đức ghi bàn, gieo sầu cho đội chủ nhà ở phút 20 và 42.

CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 11.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 12.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 13.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 14.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 15.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thua bạc nhược trên sân nhà - Ảnh 16.

Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND tiếp tục vật vã trong cuộc đua trụ hạng

Bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng xốc lại tinh thần và có bàn gỡ ở cuối hiệp 1, do công Gabriel Da Conceicão. Tuy nhiên, nỗ lực kiếm điểm của đội chủ sân Pleiku trở nên bất thành trong 45 phút còn lại bởi hiệu quả tấn công không tốt. Đoàn quân HLV Lê Quang Trãi triển khai bóng thiếu đột biến, dứt điểm kém sắc bén.

Kết quả thua khiến Hoàng Anh Gia Lai bị PVF-CAND rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm. Trong khi đó, với trận thắng thuyết phục trên sân đối phương, đoàn quân HLV Trần Tiến Đại thoát đáy bảng, tạm vươn lên thứ 13 với 17 điểm sau 22 vòng đấu, hơn Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng sau chiến thắng trên sân Vinh

Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng sau chiến thắng trên sân Vinh

(NLĐO) - Vượt qua chủ nhà Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0 ở vòng 21 V-League 2025-2026 tối 3-5, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiến gần tấm vé trụ hạng

CLB Hoàng Anh Gia Lai tạo "địa chấn" ở Thiên Trường

(NLĐO) - Thắng đẹp CLB Nam Định với tỉ số 2-1 trên sân Thiên Trường thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 tối 11-4, CLB Hoàng Anh Gia Lai tạm thoát nhóm cuối bảng

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai

(NLĐO) - Bàn thắng của Geovane và Văn Thuận giúp Ninh Bình FC ngược dòng đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 2-1 thuộc vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5-4

Hoàng Anh Gia Lai Trụ hạng V-League Phạm Lý Đức V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo