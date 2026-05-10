CLB Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thua ứng viên rớt hạng trên sân nhà

Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND

Hoàng Anh Gia Lai chưa chắc suất trụ hạng khi chỉ hơn 2 đội cuối bảng 6 điểm. Vì vậy, đội bóng phố núi quyết tâm giành chiến thắng trong trận tiếp đón PVF-CAND ở vòng 22 V-League 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội cũng được xem như một trận "chung kết ngược" bởi kết quả chung cuộc có thể thay đổi vị thứ ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai bị PVF-CAND lấn lướt

Mùa này, thành tích thi đấu trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai rất kém, chỉ giành 2 chiến thắng sau 10 trận đã đấu. Vì vậy, chạm trán PVF-CAND, đội bóng nhà bầu Đức đã không còn được sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài Pleiku Arena.

Tiếp cận trận đấu không hợp lý khiến thầy trò ông Lê Quang Trãi đánh mất quyền kiểm soát vào tay đội khách. Trong thế không còn đường lùi, PVF-CAND chủ động dâng cao đội hình tấn công và tận dụng tốt sai lầm phòng ngự của đối phương để ghi bàn.

Lý Đức ghi bàn trong ngày tái ngộ đội bóng cũ

Không có thủ thành "người nhện" Trung Kiên trong khung gỗ, hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai bộc lộ nhiều sơ hở. Kinh nghiệm non kém khiến các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai chưa có sự gắn kết chặt chẽ, bọc lót thiếu kín kẽ và bị đối phương khai thác.

Các tình huống đánh biên đa dạng, đạt hiệu quả cao giúp PVF-CAND khoét vào điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai. Lần lượt Eid Mahmoud và Phạm Lý Đức ghi bàn, gieo sầu cho đội chủ nhà ở phút 20 và 42.

Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND tiếp tục vật vã trong cuộc đua trụ hạng

Bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng xốc lại tinh thần và có bàn gỡ ở cuối hiệp 1, do công Gabriel Da Conceicão. Tuy nhiên, nỗ lực kiếm điểm của đội chủ sân Pleiku trở nên bất thành trong 45 phút còn lại bởi hiệu quả tấn công không tốt. Đoàn quân HLV Lê Quang Trãi triển khai bóng thiếu đột biến, dứt điểm kém sắc bén.

Kết quả thua khiến Hoàng Anh Gia Lai bị PVF-CAND rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm. Trong khi đó, với trận thắng thuyết phục trên sân đối phương, đoàn quân HLV Trần Tiến Đại thoát đáy bảng, tạm vươn lên thứ 13 với 17 điểm sau 22 vòng đấu, hơn Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.