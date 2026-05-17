CLB Hoàng Anh Gia Lai thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà

CLB Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi liên tục thua trận trên sân nhà Pleiku ở mùa này. Đội bóng nhà bầu Đức trải qua 2 vòng đấu "trắng tay" liên tiếp khi tiếp đón PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Hà Tĩnh, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bế tắc trong khâu ghi bàn dù chiếm quyền kiểm soát bóng và tấn công vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu.

Đội bóng núi Hồng không chỉ đạt hiệu quả cao khâu phòng thủ mà còn biết chắt chiu cơ hội để ghi bàn. Cuối hiệp 1, Atshimene thực hiện thành công quả phạt đền 11m, trước khi đồng đội Helerson tận dụng lợi thế "không chiến" trong tình huống phạt góc để bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Hà Tĩnh.

Với khoảng cách lên đến 10 điểm so với 2 đội cuối bảng sau 23 vòng đấu, CLB Hà Tĩnh chính thức trụ hạng V-League thành công. Trong khi đó, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng khi hơn 2 đội cuối bảng 5 điểm, tạm xếp thứ 11.

"Chúng tôi đã tuân thủ đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện, chơi phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công để ghi bàn. Đây là lý do giúp Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm 3 vòng đấu. Sắp tới, toàn đội sẽ tiếp tục gia cố lực lượng, cải thiện đấu pháp chiến thuật để chuẩn bị cho mùa giải mới" - tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ.

