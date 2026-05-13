CLB Nam Định gây thất vọng khi thất bại trước đội bóng Malaysia ở Thiên Trường

Sân Thiên Trường chen kín chỗ ngồi với niềm hy vọng CLB Nam Định sẽ tạo màn ngược dòng khi tái đấu Selangor FC. Trước đó, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt đã nhận thất bại 1-2 trước đội bóng Malaysia trong trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

CLB Nam Định trong trận thua Selangor ở trận bán kết lượt đi

Nếu muốn lọt vào chung kết, đội bóng thành Nam cần có một chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn ở trận bán kết lượt về. Có lợi thế sân nhà, lực lượng hùng hậu song Nam Định gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa, kém ấn tượng.

CLB Nam Định tiếp tục thể hiện lấn lướt đối phương khi chủ động dâng cao đội hình tấn công, kiểm soát tuyến giữa nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà tổ chức những mảng miếng tấn công biên sở trường nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi kỷ luật và rất tập trung bên phía Selangor.

Có sự chuẩn bị tốt nhưng Nam Định không thể lật ngược tình thế ở trận lượt về

Đội bóng đến từ Malaysia nhận thức sự nguy hiểm của chân sút Nguyễn Xuân Son nên đã xây dựng phương án tối ưu nhằm chia cắt tiền đạo này với những "vệ tinh" xung quanh. "Đói bóng", Xuân Son phải lùi về sân nhà và không thể phát huy khả năng "săn bàn" thượng thừa.

Tấn công không hiệu quả, Nam Định còn mắc lỗi khi phòng ngự, dẫn đến bàn thua trước. Trong một tình huống phạt góc không nguy hiểm, trung vệ Mitchell Dijks đánh nguội tiền đạo Selangor khiến đội nhà bị phạt đền 11m. Chrigor dễ dàng đánh bại Nguyên Mạnh để đội khách mở tỉ số trận đấu ở phút 40.

Chrigor là "hung thần" của Nam Định FC khi ghi cả 4 bàn thắng cho Selangor ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á mùa này

Sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ hòng tìm bàn gỡ. Selangor tập trung phòng ngự phản công, kiên cường chống trả các tình huống dứt điểm của thầy trò ông Vũ Hồng Việt và được có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 ở phút 90. Chrigor tiếp tục hóa "hung thần" với pha lập công thứ 4 vào lưới CLB Nam Định.

Thua với tổng tỉ số 1-4 sau 2 lượt trận, Nam Định chính thức rời Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 sau vòng bán kết.

Đội chủ sân Thiên Trường cũng hết cơ hội đua tranh "ngôi vương" V-League song đã vào đến bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Đây cũng là giải đấu mà người hâm mộ Nam Định kỳ vọng đội nhà sẽ đăng quang, thoát cảnh "trắng tay" ở mùa này.