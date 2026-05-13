Thể thao

Vì sao CLB Thanh Hóa và Hải Phòng không được cấp phép tham dự giải đấu của AFC?

Tường Phước (ẢNh: VPF)

(NLĐO) - Ban Cấp phép VFF ra quyết định không cấp phép cho CLB Thanh Hóa, CLB Hải Phòng tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

Hai đội bóng giàu truyền thống của V-League là Hải Phòng và Thanh Hóa không được tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027 vì không đáp ứng tiêu chí hạng A theo thời gian biểu cấp phép.

CLB Hải Phòng (phải) không thể đáp ứng tiêu chí hạng A AFC mùa giải 2026-2027

Tiêu chí hạng A AFC là hệ thống 5 nhóm tiêu chuẩn bắt buộc (Thể thao, Cơ sở vật chất, Nhân sự, Pháp lý, Tài chính) do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặt ra. Các CLB bóng đá chuyên nghiệp muốn tham dự các giải đấu cao nhất (như AFC Champions League Elite) phải đạt được để đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch.

Cụ thể, các CLB muốn tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC cần phải đáp ứng các tiêu chí gồm: có ít nhất 3 đội trẻ, cụ thể yêu cầu có ít nhất 2 đội U16 và đội U18/U21, có chương trình đào tạo trẻ chất lượng; Sân thi đấu và tập luyện đạt chuẩn, có hệ thống chiếu sáng, mặt sân, an ninh và tiện nghi phục vụ khán giả/truyền thông; Nhân sự chuyên môn cao gồm HLV trưởng (bằng A/Pro), trợ lý, bác sĩ và nhân viên hành chính chuyên trách; Hồ sơ tư cách pháp nhân rõ ràng, tuân thủ các quy định của VFF và AFC; Tài chính minh bạch, có kiểm toán, không nợ lương, nợ thuế.

CLB Thanh Hóa là tập thể kiên cường, nhiệt huyết nhưng cũng gặp khó vì kinh phí hoạt động eo hẹp

Theo kết luận từ cuộc họp Ban Cấp phép VFF diễn ra ngày 13-5, có 10 CLB được cấp phép đầy đủ, gồm: Becamex TP HCM, CAHN, CA TP HCM, Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Thể Công Viettel. CLB Bắc Ninh được cấp phép có điều kiện và có trách nhiệm đăng ký, sử dụng sân vận động đã được xác định đủ điều kiện làm sân nhà trong trường hợp thi đấu giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

Trước đó, danh sách 12 CLB được cấp phép đầy đủ để tham dự V-League mùa 2026-2027 trong kết luận của Ban Cấp phép VFF hôm 8-5 cũng thiếu vắng CLB Hải Phòng và Thanh Hóa. Hai đội bóng này chỉ được cấp phép có điều kiện do chưa đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí liên quan tài chính và nhân sự hành chính.

VFF yêu cầu hai đội bóng này phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 22-5-2026. Nếu không đáp ứng đúng hạn, giấy phép tham dự V-League 2026-2027 có thể bị thu hồi.

Đội bóng xứ Thanh ráo riết tìm nhà tài trợ mới

Thông tin trên gây nhiều bất ngờ với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bởi Hải Phòng và Thanh Hóa đều là những CLB có nhiều năm góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, Thanh Hóa từng nhiều mùa liên tiếp nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch, còn Hải Phòng luôn sở hữu lượng khán giả đông đảo bậc nhất V-League.

Vấn đề tài chính tiếp tục trở thành "nút thắt" lớn với nhiều CLB chuyên nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh chi phí vận hành đội bóng ngày càng tăng, không ít đội phải chật vật cân đối ngân sách, duy trì bộ máy quản lý và đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép ngày càng khắt khe từ VFF cũng như AFC.

Trường hợp của Hải Phòng và Thanh Hóa cho thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ hơn. Thành tích chuyên môn không còn là yếu tố duy nhất đảm bảo suất dự V-League nếu CLB không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quản trị, tài chính và vận hành.

CLB Thanh Hóa chưa "thoát hiểm"

CLB Thanh Hóa tiến gần mục tiêu trụ hạng sau chiến thắng tối thiểu trước CLB Hà Nội.

CLB Thanh Hóa lại gặp khó vì khủng hoảng lực lượng

(NLĐO) - CLB Thanh Hóa tiếp tục rơi vào tình thế thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi chân sút chủ lực bất ngờ rời đội.

CLB Hải Phòng bất ngờ thay HLV trưởng

(NLĐO) - Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Đặng Văn Thành được điều động nắm giữ vai trò HLV trưởng CLB Hải Phòng và HLV Chu Đình Nghiêm đảm nhiệm chức GĐKT đội bóng

