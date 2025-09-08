CLB nữ Hà Nội bất lực trước Thái Nguyên T&T

Sau chiến thắng mở màn trước Phong Phú Hà Nam, CLB nữ Hà Nội bước vào trận đấu sớm vòng 2 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, nhập cuộc đầy hứng khởi, dồn ép đối thủ Thái Nguyên T&T ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, hàng thủ Thái Nguyên T&T với sự chỉ đạo của HLV Văn Thị Thanh thi đấu kín kẽ, chặn đứng hầu hết các pha phối hợp của đội bóng thủ đô. Phút 31, Hải Yến đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Kim Thanh phản xạ xuất sắc cứu thua.

Cuối hiệp 1, CLB nữ Thái Nguyên T&T vùng lên mạnh mẽ, tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng cũng không thể ghi bàn.

CLB nữ Hà Nội (trái) bế tắc trước Thái Nguyên T&T

Sang hiệp 2, CLB nữ Hà Nội tiếp tục kiểm soát thế trận. HLV Phùng thị Minh Nguyệt tung Thanh Nhã thay Hải Yến ở phút 64 để tăng cường sức tấn công. Dù vậy, mọi nỗ lực dứt điểm của đội Hà Nội đều bất thành do Kim Thanh thi đấu đầy chắc chắn.

Những phút cuối trận, 2 đội mang đến những pha thi đấu mãn nhãn người hâm mộ khi chơi ăn miếng trả miếng, song bàn thắng vẫn không đến.

Trận hòa 0-0 giúp CLB nữ Hà Nội tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi Thái Nguyên T&T có trận hòa thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9-9, 2 trận đấu tiếp theo của vòng 2 sẽ diễn ra với màn so tài của Than KSVN - TP HCM 2 (15 giờ 30) và TP HCM 1 - Phong Phú Hà Nam (16 giờ).