Thể thao

CLB nữ Hà Nội bất lực trước Thái Nguyên T&T

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Tại trận đấu sớm vòng 2 Giải bóng đá nữ VĐQG 2025 vào chiều 8-9, Hà Nội và Thái Nguyên T&T hòa nhau 0-0, qua đó chia điểm trên sân PVF

Sau chiến thắng mở màn trước Phong Phú Hà Nam, CLB nữ Hà Nội bước vào trận đấu sớm vòng 2 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, nhập cuộc đầy hứng khởi, dồn ép đối thủ Thái Nguyên T&T ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, hàng thủ Thái Nguyên T&T với sự chỉ đạo của HLV Văn Thị Thanh thi đấu kín kẽ, chặn đứng hầu hết các pha phối hợp của đội bóng thủ đô. Phút 31, Hải Yến đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Kim Thanh phản xạ xuất sắc cứu thua.

Cuối hiệp 1, CLB nữ Thái Nguyên T&T vùng lên mạnh mẽ, tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng cũng không thể ghi bàn.

Hà Nội bất lực trước Thái Nguyên T&T - Ảnh 1.

CLB nữ Hà Nội (trái) bế tắc trước Thái Nguyên T&T

Sang hiệp 2, CLB nữ Hà Nội tiếp tục kiểm soát thế trận. HLV Phùng thị Minh Nguyệt tung Thanh Nhã thay Hải Yến ở phút 64 để tăng cường sức tấn công. Dù vậy, mọi nỗ lực dứt điểm của đội Hà Nội đều bất thành do Kim Thanh thi đấu đầy chắc chắn. 

Những phút cuối trận, 2 đội mang đến những pha thi đấu mãn nhãn người hâm mộ khi chơi ăn miếng trả miếng, song bàn thắng vẫn không đến.

Trận hòa 0-0 giúp CLB nữ Hà Nội tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi Thái Nguyên T&T có trận hòa thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9-9, 2 trận đấu tiếp theo của vòng 2 sẽ diễn ra với màn so tài của Than KSVN - TP HCM 2 (15 giờ 30) và TP HCM 1 - Phong Phú Hà Nam (16 giờ).

Tin liên quan

Hạ Thái Lan 3 bàn, nữ Việt Nam giành HCĐ ASEAN Cup

Hạ Thái Lan 3 bàn, nữ Việt Nam giành HCĐ ASEAN Cup

(NLĐO) - Khép lại trận tranh hạng 3 ASEAN Cup nữ 2025, tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Thái Lan để giành tấm huy chương đồng trên sân nhà.

Tuyển nữ Việt Nam: Quyết thắng để tri ân người hâm mộ

Không thể vượt qua U23 Úc ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tranh HCĐ với Thái Lan vào chiều nay (19-8), lúc 16 giờ 30 phút.

Cầu thủ trẻ của nữ TP HCM trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha cùng La Liga

(NLĐO) - Bốn mươi tài năng trẻ từ Guatemala, Nam Phi, UAE, Mỹ và Việt Nam đã tham gia trại huấn luyện tài năng trẻ tại Madrid với những kỷ niệm quý giá.

nữ TP HCM Hà Nội Thái Nguyên T&T Nữ VĐQG
