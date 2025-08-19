HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tuyển nữ Việt Nam: Quyết thắng để tri ân người hâm mộ

Q.An

Không thể vượt qua U23 Úc ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tranh HCĐ với Thái Lan vào chiều nay (19-8), lúc 16 giờ 30 phút.

Đây là đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực và từng thua thầy trò ông Mai Đức Chung ở vòng bảng Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup nữ 2025).

Thất bại 1-2 trước U23 Úc, khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung bỏ lỡ cơ hội vào chung kết. Sân Lạch Tray sẽ tiếp tục là "chảo lửa" tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cô gái Việt Nam. HLV Mai Đức Chung khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình, không chỉ vì tấm HCĐ mà còn để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Quyết thắng để tri ân người hâm mộ - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam (phải) đặt mục tiêu giành HCĐ để tri ân người hâm mộ. (Ảnh: VFF)

Trận tranh ngôi hậu Đông Nam Á là màn chạm trán của Myanmar và U23 Úc, cả hai đều xứng đáng góp mặt ở chung kết ASEAN Cup nữ 2025. Tuyển nữ Myanmar gây bất ngờ lớn tại vòng bảng khi lần lượt quật ngã U23 Úc và khiến đương kim vô địch Philippines bất lực rời giải và vượt qua cả tuyển nữ Thái Lan ở bán kết.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, sau thất bại ngày ra quân của U23 Úc, thầy trò HLV Joe Palatsides nhanh chóng điều chỉnh và dần thích nghi với thời tiết hơn để thắng liền 3 trận trước Philippines, Timor-Leste và Việt Nam để giành vé vào chung kết. Trận chung kết là màn tái ngộ của 2 đội tại bảng B và hứa hẹn kịch tính, cũng là dịp "phục thù" của đội bóng xứ chuột túi. 

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung nói về thất bại, HLV Úc từng nghĩ thua ngược

HLV Mai Đức Chung nói về thất bại, HLV Úc từng nghĩ thua ngược

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam thua U23 Úc ở bán kết, khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3 ASEAN Cup nữ 2025.

Thua U23 Úc, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3

(NLĐO) - Khép lại trận bán kết 2, tuyển nữ Việt Nam thua U23 Úc, sẽ bước trận tranh hạng 3 với Thái Lan tại Giải ASEAN Cup nữ 2025.

U20 nữ Việt Nam: Lộ diện những ngôi sao tương lai

Tại vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam đã trình làng nhiều gương mặt giàu tiềm năng.

tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung Đông Nam Á tranh HCĐ ASEAN Cup nữ 2025 Thái Lan
