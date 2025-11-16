HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB nữ TP HCM chắc suất vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á

Quốc An - Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Trong lượt trận thứ 2 Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TP HCM đã giành chiến thắng 2-0 trước CLB từ Singapore, chắc vé vào tứ kết

Tối 16-11, CLB nữ TP HCM có chiến thắng 2-0 trước Lion City Sailors (Singapore) ở lượt trận thứ hai bảng A Giải AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2025-2026 nhưng phải trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước hàng thủ dày đặc của đối thủ. Trận đấu chỉ khai thông bế tắc từ một tình huống mất người đáng tiếc từ đối thủ.

Trọng trận đấu này, đội chủ nhà nhập cuộc chủ động nhằm tạo ra cơ hội ăn bàn từ sớm. Tuy nhiên, ngoại binh Tatiana Mason lại sút chệch cột dọc và đồng đội bỏ lỡ pha treo bóng ngon ăn của Huỳnh Như.

Dù thi đấu nỗ lực, CLB nữ TP HCM càng chơi càng bế tắc trước lối phòng ngự nhiều lớp của Lion City Sailors. Cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp 1 thuộc về Huỳnh Như khi cú sút phạt buộc thủ môn Singapore đấm bóng trúng cột dọc ở phút 45+2.

CLB nữ TP HCM chắc suất vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á - Ảnh 1.

CLB nữ TP HCM gặp khó trong hơn 45 phút đầu trận khi không thể tận dụng các cơ hội

Trở lại sau giờ nghỉ, khung thành của đội khách lại từ chối TP HCM. Ở phút 68, Cù Thị Huỳnh Như căng ngang để Phan Thị Trang dứt điểm từ góc hẹp nhưng bóng tìm đến góc chữ A.  Huỳnh Như lập tức đánh đầu cận thành nhưng bị đối thủ cản phá.

Trận đấu gián đoạn ở phút 76, khi Nur Ain Salleh (Lion City Sailors) đổ gục xuống sân và phải được đưa đi cấp cứu.

CLB nữ TP HCM chắc suất vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á - Ảnh 2.

Bảo Châu (72) và K'Thủa (thứ 2 từ phải qua) lần lượt ghi hai bàn thắng cho CLB nữ TP HCM

Sau hơn 7 phút tạm dừng, trận đấu trở lại và hàng công của CLB nữ TP HCM cũng đã khai thông bế tắc. Từ pha bóng bổng trước vòng cấm, Trần Nguyễn Bảo Châu băng lên phá bóng, bóng bật đất đi vào lưới khi thủ môn Izairida Shakira băng ra lỡ nhịp ở phút 84.

Trước khi khép lại trận đấu, K' Thủa khép lại trận đấu với pha tì đè mạnh mẽ và cú sút chéo góc ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Đây là thắng lợi quan trọng giúp CLB nữ TP HCM chắc suất vào tứ kết C1 nữ châu Á 2025-2026.

