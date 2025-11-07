Kim Thanh trở lại, HLV Kim Chi vẫn có thể để Thu Em bắt chính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Kim Thanh trở lại, HLV Kim Chi vẫn có thể để Thu Em bắt chính

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Thủ thành Kim Thanh, người từng dự World Cup trở lại CLB nữ TP HCM, nhưng không chắc suất đá chính khi HLV Kim Chi cần đánh giá về sự hoà nhập.

Thủ môn Kim Thanh trở lại CLB TP HCM, HLV Kim Chi vẫn công bằng với thủ môn Quách Thu Em khi cần đánh giá sự hòa nhập của Thanh trước khi trao suất bắt chính trong khung gỗ.

"Thủ môn Kim Thanh trở lại thi đấu cho CLB nữ TP HCM, giúp hàng thủ chơi chắc chắn hơn. Tuy nhiên, do xa đội một thời gian dài nên cô cần thêm thời gian hòa nhập. Tùy vào mức độ thích nghi, ban huấn luyện sẽ sắp xếp. Kim Thanh có thể bắt chính hoặc Quách Thu Em vẫn được lựa chọn, vì phong độ ổn định" - HLV Kim Chi bày tỏ.

Bên cạnh đó, Huỳnh Như cho biết sự trở lại của người đồng đội cũ Kim Thanh đón nhận sự vui mừng rất lớn từ toàn đội. Đây là một sự trở lại tuyệt vời của một thủ môn giàu kinh nghiệm cho giải đấu AFC Women's Champions League (C1 nữ châu Á) 2025-2026.

Kim Thanh trở lại, HLV Kim Chi vẫn có thể để Thu Em bắt chính - Ảnh 1.

HLV Kim Chi cần đánh giá sự hoà nhập của Kim Thanh sau thời gian dài rời đội trước khi trao suất đá chính

Ngoài sự trở lại của thủ môn từng dự World Cup nữ, CLB nữ TP HCM trước đó đã có sự tăng cường lực lượng tối đa khi đăng ký đủ 6 ngoại binh tham dự đấu trường châu lục.

HLV Kim Chi chia sẻ các ngoại binh đều đã đến từ đầu tháng 10 nên có thời gian hòa nhập, thích nghi với điều kiện thời tiết, thức ăn. Nhóm ngoại binh này cũng đã xem được các trận đấu của đội tại giải VĐQG (tại Hà Nội), nên khi bước vào tập luyện và sắp xếp đội hình đã nắm phần nào lối chơi. Đặc biệt, 4/6 ngoại binh này đều từng góp mặt ở vòng bảng hay tứ kết của mùa trước với CLB nữ TP HCM.

Về lực lượng ngoại binh, bốn cầu thủ cũ từng thi đấu với đội mùa trước sẽ là chỗ dựa tốt cho việc chinh chiến ở đấu trường lớn cấp CLB này. Hai ngoại binh mới cũng đã thể hiện tốt khi đối đầu tuyển Việt Nam, nhiều khả năng sẽ được HLV Kim Chi cho đá chính ở vòng bảng tới trên sân Thống Nhất.

"Đội đã có chuyến tập huấn 10 ngày ở Hà Nội vừa qua, có hai trận giao hữu với tuyển nữ Việt Nam. Cách chơi và khả năng hòa nhập của hai ngoại binh mới đã tốt hơn, và hiện họ đã sẵn sàng cho mùa giải thứ hai" - HLV Kim Chi nói thêm.

Kim Thanh trở lại, HLV Kim Chi vẫn có thể để Thu Em bắt chính - Ảnh 2.

CLB nữ TP HCM hướng tới Giải C1 nữ châu Á bắt đầu từ ngày 13-11 tại sân Thống Nhất (TP HCM)

Đánh giá qua về đối thủ ở bảng A Cup C1 nữ châu Á 2025-2026, HLV Kim Chi nhận định các đối thủ hoàn toàn mới và không có nhiều thông tin, ban huấn luyện cũng đã xem qua clip họ thi đấu ở vòng sơ loại. Tuy nhiên, ở vòng bảng, họ sẽ có sự thay đổi và đầu tư ngoại binh nhiều hơn, nên mùa giải thứ hai hứa hẹn sẽ khó khăn hơn.

"Sau thành công của năm ngoái, mục tiêu mùa này dù khác, nhưng đội luôn xem mỗi trận đấu ở mọi giải đấu như một trận chung kết, quyết tâm đạt kết quả tốt, hoàn thành mục tiêu đề ra và mang lại niềm vui cho người hâm mộ CLB TP HCM khi đến sân" - HLV Kim Chi chia sẻ.

Cô trò Kim Chi giữ vai trò chủ nhà bảng A, sẽ bắt đầu ra quân tại giải đấu vào ngày 13-11 trước Stallion Laguna (Philippines) và lần lượt gặp Lion City Sailors (Singapore, 16-11), Melbourne City (Úc, 19-11). 

Ở giải đấu năm nay, AFC cũng áp dụng hệ thống tương tự VAR là FVS - Football Video Support nhưng hệ thống này đơn giản, ít tốn kém hơn, ngay từ vòng bảng.

Tin liên quan

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

Ngoại binh CLB nữ TP HCM đã có mặt ở sân Thống Nhất

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal, hai ngoại binh của CLB nữ TP HCM đã xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu.

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

(NLĐO) - TP HCM 1 bị Than KSVN cầm chân ở vòng đấu thứ 9, giúp cho Hà Nội sống lại cơ hội vô địch ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 88 giúp đương kim vô địch (ĐKVĐ) bóng đá nữ quốc gia là TP HCM 1 giành trọn 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam.

Kim Thanh HLV Kim Chi Quách Thu Em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo