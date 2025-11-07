Kim Thanh trở lại, HLV Kim Chi vẫn có thể để Thu Em bắt chính

Thủ môn Kim Thanh trở lại CLB TP HCM, HLV Kim Chi vẫn công bằng với thủ môn Quách Thu Em khi cần đánh giá sự hòa nhập của Thanh trước khi trao suất bắt chính trong khung gỗ.

"Thủ môn Kim Thanh trở lại thi đấu cho CLB nữ TP HCM, giúp hàng thủ chơi chắc chắn hơn. Tuy nhiên, do xa đội một thời gian dài nên cô cần thêm thời gian hòa nhập. Tùy vào mức độ thích nghi, ban huấn luyện sẽ sắp xếp. Kim Thanh có thể bắt chính hoặc Quách Thu Em vẫn được lựa chọn, vì phong độ ổn định" - HLV Kim Chi bày tỏ.

Bên cạnh đó, Huỳnh Như cho biết sự trở lại của người đồng đội cũ Kim Thanh đón nhận sự vui mừng rất lớn từ toàn đội. Đây là một sự trở lại tuyệt vời của một thủ môn giàu kinh nghiệm cho giải đấu AFC Women's Champions League (C1 nữ châu Á) 2025-2026.

HLV Kim Chi cần đánh giá sự hoà nhập của Kim Thanh sau thời gian dài rời đội trước khi trao suất đá chính

Ngoài sự trở lại của thủ môn từng dự World Cup nữ, CLB nữ TP HCM trước đó đã có sự tăng cường lực lượng tối đa khi đăng ký đủ 6 ngoại binh tham dự đấu trường châu lục.

HLV Kim Chi chia sẻ các ngoại binh đều đã đến từ đầu tháng 10 nên có thời gian hòa nhập, thích nghi với điều kiện thời tiết, thức ăn. Nhóm ngoại binh này cũng đã xem được các trận đấu của đội tại giải VĐQG (tại Hà Nội), nên khi bước vào tập luyện và sắp xếp đội hình đã nắm phần nào lối chơi. Đặc biệt, 4/6 ngoại binh này đều từng góp mặt ở vòng bảng hay tứ kết của mùa trước với CLB nữ TP HCM.

Về lực lượng ngoại binh, bốn cầu thủ cũ từng thi đấu với đội mùa trước sẽ là chỗ dựa tốt cho việc chinh chiến ở đấu trường lớn cấp CLB này. Hai ngoại binh mới cũng đã thể hiện tốt khi đối đầu tuyển Việt Nam, nhiều khả năng sẽ được HLV Kim Chi cho đá chính ở vòng bảng tới trên sân Thống Nhất.

"Đội đã có chuyến tập huấn 10 ngày ở Hà Nội vừa qua, có hai trận giao hữu với tuyển nữ Việt Nam. Cách chơi và khả năng hòa nhập của hai ngoại binh mới đã tốt hơn, và hiện họ đã sẵn sàng cho mùa giải thứ hai" - HLV Kim Chi nói thêm.

CLB nữ TP HCM hướng tới Giải C1 nữ châu Á bắt đầu từ ngày 13-11 tại sân Thống Nhất (TP HCM)

Đánh giá qua về đối thủ ở bảng A Cup C1 nữ châu Á 2025-2026, HLV Kim Chi nhận định các đối thủ hoàn toàn mới và không có nhiều thông tin, ban huấn luyện cũng đã xem qua clip họ thi đấu ở vòng sơ loại. Tuy nhiên, ở vòng bảng, họ sẽ có sự thay đổi và đầu tư ngoại binh nhiều hơn, nên mùa giải thứ hai hứa hẹn sẽ khó khăn hơn.

"Sau thành công của năm ngoái, mục tiêu mùa này dù khác, nhưng đội luôn xem mỗi trận đấu ở mọi giải đấu như một trận chung kết, quyết tâm đạt kết quả tốt, hoàn thành mục tiêu đề ra và mang lại niềm vui cho người hâm mộ CLB TP HCM khi đến sân" - HLV Kim Chi chia sẻ.

Cô trò Kim Chi giữ vai trò chủ nhà bảng A, sẽ bắt đầu ra quân tại giải đấu vào ngày 13-11 trước Stallion Laguna (Philippines) và lần lượt gặp Lion City Sailors (Singapore, 16-11), Melbourne City (Úc, 19-11).

Ở giải đấu năm nay, AFC cũng áp dụng hệ thống tương tự VAR là FVS - Football Video Support nhưng hệ thống này đơn giản, ít tốn kém hơn, ngay từ vòng bảng.