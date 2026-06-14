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Thể thao

CLB Phúc An TP HCM sẽ tranh tài ở Giải U13 Quốc gia 2026

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Phúc An TP HCM được Liên đoàn Bóng đá TP HCM tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện tham dự Vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên Toàn quốc 2026.

CLB Phúc An TP HCM được thành lập năm 2009, hiện đang đào tạo hơn 200 vận động viên ở nhiều độ tuổi và trình độ chuyên môn khác nhau, bao gồm hệ thống đào tạo thủ môn chuyên biệt nhằm phát triển toàn diện kỹ năng cho học viên.

CLB Phúc An TP HCM sẽ tranh tài ở Giải U13 Quốc gia 2026 - Ảnh 1.
CLB Phúc An TP HCM sẽ tranh tài ở Giải U13 Quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Trong giai đoạn phát triển mới, CLB tập trung đầu tư chuyên sâu cho các lứa tuổi năng khiếu U11, U12, U13 và U14, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu trọng điểm như: Giải Bóng đá HTV Cup 2026, Festival U12 TP HCM, Giải Bóng đá Năng khiếu U11, U13, U15 TP HCM...

Đội ngũ huấn luyện viên của CLB sở hữu bằng cấp chuyên môn đạt chuẩn, tiêu biểu có HLV Dương Văn Tiến (Bằng C AFC) và HLV Nguyễn Thị Thảo Lang (Bằng C AFC). Trong hơn 15 năm hoạt động, CLB đã đạt nhiều thành tích nổi bật ở cấp độ U10, U11, U12....

CLB Phúc An TP HCM sẽ tranh tài ở Giải U13 Quốc gia 2026 - Ảnh 3.
CLB Phúc An TP HCM sẽ tranh tài ở Giải U13 Quốc gia 2026 - Ảnh 4.

CLB Phúc An TP HCM tiếp tục ghi dấu ấn khi được Liên đoàn Bóng đá TP HCM tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện tham dự Vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên Toàn quốc U13 Yamaha Cup 2026 tại Đắk Lắk với tên gọi U13 Liên đoàn Bóng đá TP HCM 1. Đây được xem là sự ghi nhận quan trọng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của CLB trong công tác đào tạo bóng đá trẻ và khẳng định uy tín chuyên môn trong hệ thống bóng đá TP HCM.

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Thương hiệu thể thao Fraser tài trợ trang phục thi đấu cho CLB Bóng đá Cộng đồng Phúc An TP HCM, tham dự Vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên Toàn quốc U13 Yamaha Cup 2026 tại Đắk Lắk và các giải đấu bóng đá cộng đồng, năng khiếu, trẻ trên địa bàn TP HCM cũng như cấp quốc gia trong năm 2026.

CLB Phúc An TP HCM sẽ tranh tài ở Giải U13 Quốc gia 2026 - Ảnh 5.
CLB Phúc An TP HCM sẽ tranh tài ở Giải U13 Quốc gia 2026 - Ảnh 6.

Sự hợp tác được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho bóng đá trẻ cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến thế hệ cầu thủ trẻ. Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Thương hiệu thể thao Fraser chia sẻ: "Fraser mong muốn góp phần xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi đánh giá cao tâm huyết, sự bài bản và định hướng phát triển dài hạn của CLB Phúc An trong công tác đào tạo bóng đá cộng đồng".

HLV Trần Phước Thiện - Chủ tịch CLB Phúc An TP HCM, khẳng định sự đồng hành của Fraser là nguồn động viên rất lớn đối với đội bóng trong quá trình đào tạo và thi đấu. Ngoài ra, việc được hỗ trợ về trang phục sẽ tăng tính chuyên nghiệp, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn trong năm 2026.


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