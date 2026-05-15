Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026: Bóng đá trẻ Việt Nam lớn lên từ những ngày hội

Hà Nội xứng đáng với chức vô địch

Không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn đáng xem, giải đấu còn thực sự trở thành ngày hội bóng đá trẻ đúng nghĩa - nơi các cầu thủ được chơi bóng, trải nghiệm và trưởng thành trong bầu không khí giàu cảm xúc mà ban tổ chức đã dày công xây dựng.

Niềm vui của cầu thủ Hà Nội

Giống như hai trận bán kết, cả trận tranh hạng ba lẫn chung kết đều phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Điều đó phản ánh khá rõ sự cân bằng về trình độ của bốn đội mạnh nhất Festival 2026.

và nỗi buồn của cầu thủ SLNA

Trong số đó, Hà Nội là đội bóng để lại dấu ấn đậm nét nhất. Xuyên suốt vòng bảng và tứ kết, đội bóng trẻ thủ đô luôn cho thấy sự vượt trội về chuyên môn. Chiến thắng đậm 7-1 trước Jubilo Iwata (Nhật Bản) ở tứ kết đã đưa Hà Nội trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, ngang với Học viện Malaysia.

Sau khi vượt qua đối thủ rất mạnh đến từ Malaysia ở trận bán kết được xem như "chung kết sớm", Hà Nội bước vào trận cuối cùng gặp Sông Lam Nghệ An - đội bóng giàu thể lực, chơi tranh chấp quyết liệt và luôn gây áp lực lớn ở khu vực giữa sân.

Chính điều đó khiến Hà Nội không thể triển khai hoàn toàn lối chơi phối hợp nhóm nhỏ, nhanh và giàu kỹ thuật. Thế trận diễn ra cân bằng khi hai đội thay nhau kiểm soát bóng, cuộc chiến khu trung tuyến luôn rất căng thẳng. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những giây cuối cùng. Nếu tại bán kết Hà Nội bị Malaysia gỡ hòa 1-1 đúng ở phút bù giờ cuối cùng, thì ở trận chung kết, đội bóng thủ đô lại bỏ lỡ cơ hội vàng để kết thúc trận đấu đúng thời điểm cuối cùng.

Nguyễn Mạnh Tiến (11) có tình huống một mình đối mặt thủ môn SLNA ở cự ly chỉ khoảng 5m50 và trước khung thành gần như rộng mở. Nhưng cú dứt điểm của Tiến không thể trở thành bàn thắng quyết định chức vô địch, buộc Hà Nội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Ở đó, thêm một lần nữa, sự bản lĩnh đã giúp Hà Nội chiến thắng. Một sự trùng hợp thú vị là cả ở bán kết gặp Malaysia lẫn chung kết gặp SLNA, đối thủ của Hà Nội đều đá trước và đều hỏng ở lượt sút thứ hai và thứ ba. Thủ môn Nguyễn Thành Đạt xuất sắc cản phá thành công ba cú sút trong hai loạt luân lưu, còn một cú sút của SLNA đưa bóng dội cột dọc.

Và cũng như trận bán kết, Hà Nội tiếp tục thắng 4-2 trên chấm 11m để đăng quang đầy xứng đáng.

Ngược dòng ngoạn mục PVF

Nếu Hà Nội thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch, thì PVF lại mang đến trận đấu giàu cảm xúc nhất giải ở cuộc tranh hạng ba với Học viện Malaysia.

Bị dẫn 0-2 ngay sau hiệp một trước đối thủ được đánh giá rất cao, nhiều người nghĩ PVF sẽ sụp đổ. Nhưng đội bóng trẻ này đã cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen khi không bỏ cuộc. PVF gỡ hòa 2-2 đầy ngoạn mục. Ngay cả khi tiếp tục bị dẫn 2-3, các cầu thủ trẻ PVF vẫn không nao núng để rồi thêm một lần đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ 3-3.

Trong loạt sút luân lưu, sự tự tin và tinh thần chiến đấu giúp PVF giành chiến thắng 4-2 để đoạt hạng ba, còn Học viện Malaysia nhận giải phong cách.

Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 không chỉ thành công ở chất lượng chuyên môn mà còn ở bầu không khí bóng đá trẻ đúng nghĩa mà giải đấu tạo ra.

Các đội bóng nước ngoài mang đến sự cọ xát quý giá, trong khi những đại diện Việt Nam cho thấy bóng đá trẻ trong nước đang có những bước tiến tích cực cả về kỹ thuật, tư duy chơi bóng lẫn bản lĩnh thi đấu.

Riêng Hà Nội khép lại giải đấu với thành tích gần như hoàn hảo: vô địch tập thể, Mai Tấn Hoàng đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", còn Nguyễn Thành Đạt được bầu là "Thủ môn xuất sắc nhất giải". Thành công ấy tiếp nối một năm đáng nhớ của bóng đá trẻ Hà Nội khi đội U15 vừa vô địch quốc gia, đồng thời đóng góp tới 6 cầu thủ cho đội U17 Việt Nam đang vào tứ kết giải châu Á và giành vé dự World Cup U17 2026.

Festival U14 Gia Lai cho thấy giá trị của một sân chơi giàu tính lễ hội, nơi các cầu thủ trẻ được thi đấu trong áp lực vừa đủ, được trải nghiệm những trận cầu lớn, những khoảnh khắc nghẹt thở và cả cảm xúc chiến thắng lẫn tiếc nuối.



