Thể thao

CLB Thanh Hóa lại gặp khó vì khủng hoảng lực lượng

Hoàng Hiệp - Ảnh: CLB Thanh Hóa

(NLĐO) - CLB Thanh Hóa tiếp tục rơi vào tình thế thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi chân sút chủ lực bất ngờ rời đội.

Chân sút đến từ Jamaica

Tại vòng 19, CLB Thanh Hóa sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà (lúc 18 giờ ngày 19-4).  

Mới đây, tiền đạo hàng đầu của CLB Thanh Hóa là Rimario Gordon bất ngờ nói lời chia tay trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng ngày càng căng thẳng. Tính đến hiện tại, nguyên nhân vẫn chưa được tiết lộ.

CLB Thanh Hóa lại gặp khó vì khủng hoảng lực lượng - Ảnh 1.

Rimario Gordon nói lời chia tay CLB Thanh Hóa khi vừa trở lại thi đấu được 5 trận

Ở mùa giải này, chân sút đến từ Jamaica đang là người ghi nhiều bàn nhất cho đại diện xứ Thanh tại V-League với 4 pha lập công. Đáng chú ý, cầu thủ này chỉ vừa trở lại thi đấu vào đầu tháng 3 sau khoảng thời gian vắng mặt không rõ lý do.

Ngoài ngoại binh Gordon, đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp sẽ không có sự phục vụ của 3 trụ cột là Doãn Ngọc Tân, Đoàn Ngọc Hà và Damoth Thongkhamsavath vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đại diện xứ Thanh vốn thiếu chiều sâu lực lượng, đặc biệt ở hàng công. Tiền vệ gốc Lào Thongkhamsavath là nhân tố quan trọng khi đã ghi 3 bàn ở mùa này, còn đội trưởng Ngọc Tân giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đá tiền đạo

Sau khi được FIFA gỡ án phạt vào giữa tháng 3 vừa qua, Thanh Hóa đã lập tức bổ sung 6 tân binh. Dù vậy, cầu thủ được kỳ vọng nhất là Amar Catic vẫn chưa được đăng ký thi đấu trong những trận gần đây, cho thấy tiền vệ sinh năm 1999 cần thêm thời gian để thích nghi.

CLB Thanh Hóa lại gặp khó vì khủng hoảng lực lượng - Ảnh 2.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng sẵn sàng ra sân ở vị trí tiền đạo

Hiện tại, ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh buộc phải xoay xở với những phương án chắp vá. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng nhiều khả năng sẽ gánh vác hàng công đội chủ nhà trong trận gặp Sông Lam Nghệ An sắp tới.

Phương án dự phòng cho Văn Tùng có thể là tài năng trẻ Lê Văn Hoàn, thậm chí là thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. 

Trong thời gian gần đây, người gác đền của CLB Thanh Hóa thường xuyên luyện tập với vai trò tiền đạo và thể hiện khá tốt. Trước đây, khi HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn khoảng 17 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, Xuân Hoàng cũng đã chuẩn bị áo dành cho tiền đạo để ra sân khi cần thiết.

Sau 18 vòng đấu, CLB Thanh Hóa hiện có 16 điểm, hơn đội cuối bảng 4 điểm. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ phải nỗ lực hết sức để tích lũy điểm số trong phần còn lại của mùa giải, đặc biệt ở những trận được chơi trên sân nhà.


Tin liên quan

Thanh Hóa tạo kịch tính tại V-League

Thanh Hóa tạo kịch tính tại V-League

Chiến thắng ấn tượng trước Công an TP HCM trên sân nhà tối 5-4 không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho CLB Thanh Hóa

Cơn “địa chấn” mang tên Thanh Hóa

(NLĐO) - CLB Thanh Hóa vừa tạo nên cơn “địa chấn” ở vòng 17 V-League 2025-2026 với chiến thắng 4-0 trước CLB Công an TP HCM.

Bóng đá Thanh Hóa thoát hiểm!

(NLĐO) - Được FIFA gỡ bỏ án phạt cấm chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa sẽ làm dày lực lượng để tiếp tục hành trình đua trụ hạng V-League 2025-2026.

