Thể thao

Cơn “địa chấn” mang tên Thanh Hóa

Hoàng Tú

(NLĐO) - CLB Thanh Hóa vừa tạo nên cơn “địa chấn” ở vòng 17 V-League 2025-2026 với chiến thắng 4-0 trước CLB Công an TP HCM.

Tấn công phủ đầu

Sau khi được FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng và đăng ký lại lực lượng, CLB Thanh Hóa lập tức thay đổi. Đây không chỉ là 3 điểm, mà là lời khẳng định: khi trở lại trạng thái bình thường, CLB Thanh Hóa không phải là đội bóng yếu như những gì họ từng thể hiện trong khủng hoảng.

CLB Thanh Hóa đã chứng minh rằng họ không phải là đội bóng yếu

Chỉ cách đây không lâu, Thanh Hóa còn bước vào mỗi trận với nỗi lo… đủ người đăng ký. Lực lượng mỏng, chấn thương chồng chất, án phạt khiến họ không thể bổ sung nhân sự - tất cả đẩy đội bóng vào trạng thái tồn tại hơn là thi đấu. Nhưng khi nút thắt lớn nhất - án phạt từ FIFA - được tháo gỡ, Thanh Hóa không còn phải xếp cho đủ đội hình, mà có thể xây dựng cách chơi, phân bổ thể lực và tổ chức chiến thuật bài bản. Sự khác biệt ấy không cần thời gian dài để chứng minh mà thể hiện ngay trên sân.

CLB Thanh Hóa nhập cuộc chủ động, tấn công phủ đầu. Bàn mở tỉ số sớm của Bá Tiến - dù đến khá bất ngờ - lại giải phóng hoàn toàn tâm lý. Khi đã dẫn trước, họ chuyển trạng thái rõ ràng: thu đội hình, giữ cự ly, chờ và trừng phạt sai lầm. Các pha lập công của Rimario, Văn Tùng và Văn Thắng cho thấy một lối chơi mạch lạc: không cần cầm bóng quá nhiều, nhưng mỗi cơ hội đều được tận dụng tối đa.

Đây là hình ảnh của một đội bóng có tổ chức, điều gần như không thể thấy ở Thanh Hóa trong giai đoạn khủng hoảng trước đó.

Chiến thắng của hệ thống

Nếu trước đó Thanh Hóa gây ấn tượng bằng tinh thần, thì trận đấu này mang ý nghĩa khác. Họ thắng bằng cách tiếp cận rõ ràng, hệ thống phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển đổi vừa nhanh, vừa hiệu quả. Nói cách khác, đây là chiến thắng của tổ chức, không còn là sự bùng nổ cảm xúc đơn lẻ.

CLB Thanh Hóa nhập cuộc chủ động, tấn công phủ đầu

Điều đó cho thấy một thực tế - vấn đề của Thanh Hóa trước đây không nằm ở chuyên môn, mà nằm ở hoàn cảnh. Khi hoàn cảnh được cải thiện, năng lực lập tức được giải phóng. Chiến thắng này giúp Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 11 với 16 điểm, tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm cuối bảng, đồng thời giải tỏa áp lực tâm lý kéo dài.

Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp cam kết tiếp tục đồng hành cùng đội bóng, qua đó cho thấy niềm tin đã trở lại, không chỉ trên khán đài mà cả trong phòng thay đồ.

Dù vậy, để gọi đây là một cuộc hồi sinh hoàn chỉnh vẫn còn quá sớm. Thanh Hóa đã vượt qua rào cản lớn nhất, nhưng phía trước vẫn là những bài toán quen thuộc của bóng đá chuyên nghiệp: duy trì nguồn tài chính ổn định, giữ được sự cân bằng lực lượng, tránh tái diễn những cú sốc ngoài chuyên môn.

Một chiến thắng có thể thay đổi cục diện ngắn hạn. Nhưng trụ hạng là câu chuyện của cả một hành trình.

CLB Thanh Hóa đã chứng minh rằng họ không phải là đội bóng yếu, họ chỉ từng bị trói buộc bởi hoàn cảnh. 

Chiến thắng 4-0 là khoảnh khắc bùng nổ khi trở ngại được tháo bỏ. Nhưng để biến khoảnh khắc ấy thành một cuộc trụ hạng thành công, đội bóng xứ Thanh cần giữ được điều quan trọng nhất: sự ổn định, thứ mà họ đã thiếu trong suốt thời gian qua.


Tin liên quan

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ

(NLĐO) - Sau đợt tập trung các đội tuyển quốc gia tháng 3, vòng 17 V-League đã trở lại với nhiều diễn biến hấp dẫn.

Thanh Hóa gây sốc khi thắng đậm CLB Công an TP HCM 4 bàn trắng

(NLĐO) - Đánh bại CLB Công an TP HCM với tỉ số 4-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân nhà hôm 5-4, CLB Thanh Hóa tạm thoát nhóm cuối bảng xếp hạng

Xuân Son lập công giúp Nam Định thắng đẹp chủ nhà Hà Tĩnh

(NLĐO) - Một bàn thắng và một kiến tạo của Nguyễn Xuân Son giúp Nam Định thắng chủ nhà Hà Tĩnh với tỉ số 2-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5-4

