HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Thanh Hóa - Thể Công: Khó đoán

T.Phước

Xét về lý thuyết, CLB Thể Công có nhiều lợi thế khi sở hữu đội hình chất lượng, đẳng cấp cao, đồng đều ở cả 3 tuyến, cùng dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm

Trận đấu sớm giữa CLB Thể Công và CLB Thanh Hóa tại vòng 18 V-League 2025-2026 diễn ra lúc 19 giờ 15 phút hôm nay, 10-4 (FPT Play tường thuật trực tiếp), hứa hẹn hấp dẫn và khó đoán, dù đội chủ nhà được đánh giá cao hơn về lực lượng lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Xét về lý thuyết, CLB Thể Công có nhiều lợi thế khi sở hữu đội hình chất lượng, đẳng cấp cao, đồng đều ở cả 3 tuyến, cùng dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, phong độ thực tế của đội bóng áo lính lại chưa tương xứng với kỳ vọng. Lối chơi thực dụng từng là điểm mạnh của họ dần bị bắt bài, khiến hiệu quả thi đấu giảm sút đáng kể trong thời gian qua.

CLB Thanh Hóa - Thể Công: Khó đoán - Ảnh 1.

CLB Thanh Hóa đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ (Ảnh: VPF)

Ở chiều ngược lại, CLB Thanh Hóa dù đang ở khu vực cuối bảng nhưng lại cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Chiến thắng đậm 4-0 trước CLB Công an TP HCM ở vòng đấu gần nhất không chỉ gây bất ngờ mà còn thể hiện tinh thần thi đấu quật cường của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

TIN LIÊN QUAN

Thực tế, đội bóng xứ Thanh không sở hữu lực lượng vượt trội song lại biết cách phát huy tối đa tinh thần tập thể và ý chí chiến đấu. Khi chơi đúng khả năng và duy trì sự kỷ luật chiến thuật, CLB Thanh Hóa hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả những đội bóng mạnh hơn.

Đội chủ nhà có thể nhỉnh hơn về chất lượng đội hình song để giành trọn 3 điểm trước CLB Thanh Hóa đang lên tinh thần là nhiệm vụ không dễ dàng.

Tin liên quan

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ

(NLĐO) - Sau đợt tập trung các đội tuyển quốc gia tháng 3, vòng 17 V-League đã trở lại với nhiều diễn biến hấp dẫn.

Cơn “địa chấn” mang tên Thanh Hóa

(NLĐO) - CLB Thanh Hóa vừa tạo nên cơn “địa chấn” ở vòng 17 V-League 2025-2026 với chiến thắng 4-0 trước CLB Công an TP HCM.

Thanh Hóa tạo kịch tính tại V-League

Chiến thắng ấn tượng trước Công an TP HCM trên sân nhà tối 5-4 không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho CLB Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa clb thể công HLV Mai Xuân Hợp vòng 18 V-League CLB Công an TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo