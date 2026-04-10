CLB Thanh Hóa - Thể Công: Khó đoán

Trận đấu sớm giữa CLB Thể Công và CLB Thanh Hóa tại vòng 18 V-League 2025-2026 diễn ra lúc 19 giờ 15 phút hôm nay, 10-4 (FPT Play tường thuật trực tiếp), hứa hẹn hấp dẫn và khó đoán, dù đội chủ nhà được đánh giá cao hơn về lực lượng lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Xét về lý thuyết, CLB Thể Công có nhiều lợi thế khi sở hữu đội hình chất lượng, đẳng cấp cao, đồng đều ở cả 3 tuyến, cùng dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, phong độ thực tế của đội bóng áo lính lại chưa tương xứng với kỳ vọng. Lối chơi thực dụng từng là điểm mạnh của họ dần bị bắt bài, khiến hiệu quả thi đấu giảm sút đáng kể trong thời gian qua.

CLB Thanh Hóa đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ (Ảnh: VPF)

Ở chiều ngược lại, CLB Thanh Hóa dù đang ở khu vực cuối bảng nhưng lại cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Chiến thắng đậm 4-0 trước CLB Công an TP HCM ở vòng đấu gần nhất không chỉ gây bất ngờ mà còn thể hiện tinh thần thi đấu quật cường của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Thực tế, đội bóng xứ Thanh không sở hữu lực lượng vượt trội song lại biết cách phát huy tối đa tinh thần tập thể và ý chí chiến đấu. Khi chơi đúng khả năng và duy trì sự kỷ luật chiến thuật, CLB Thanh Hóa hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả những đội bóng mạnh hơn.

Đội chủ nhà có thể nhỉnh hơn về chất lượng đội hình song để giành trọn 3 điểm trước CLB Thanh Hóa đang lên tinh thần là nhiệm vụ không dễ dàng.