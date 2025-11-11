CLIP: 2 đối tượng bịt mặt, cầm hung khí đột nhập vào nhà dân trộm hơn nửa tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: 2 đối tượng bịt mặt, cầm hung khí đột nhập vào nhà dân trộm hơn nửa tỉ đồng

Uyên Châu

(NLĐO)- 2 đối tượng mặc áo trùm đầu kín mặt, tay lăm lăm hung khí giống như dao, kiếm trộm đi khoảng 560 triệu đồng.

Ngày 11- 11, Công an xã Phú Nghĩa (Đồng Nai) đang điều tra vụ cướp tài sản với trị giá hàng trăm triệu đồng xảy ra tại một gia đình thuộc thôn Đức Lập.

CLIP ghi lại vụ trộm manh động

Vào trưa 9-11, gia đình bà Vũ Thị Trinh (SN 1972, thôn Đức Lập) tổ chức tiệc cưới cho con trai cách nhà gần 1 km. Sau khi tiệc tan, gia đình có 9 người trở về nhà nghỉ ngơi.

Sau 0 giờ sáng 10-11, bà Trinh nghe tiếng động trong phòng ngủ bất chợt tỉnh giấc và bàng hoàng phát hiện 2 đối tượng mặc áo trùm đầu kín mặt, tay lăm lăm hung khí giống như dao, kiếm.

Trong đó, 1 đối tượng đứng ngoài cửa ra vào phòng canh chừng, kẻ còn lại đang cậy phá tủ đựng tiền mừng đám cưới. Bà Trinh hoảng sợ rồi kịp trấn tĩnh giả vờ ho để đối tượng từ bỏ ý định lục lọi tủ.

Thấy động, đối tượng đang cậy tủ khom lưng, cúi xuống để bò ra ngoài nhằm tránh bị phát hiện. Ngay lập tức, bà Trinh đánh thức chồng dậy và kêu lớn “cướp, cướp, cướp” thì 2 đối tượng vụt chạy ra ngoài tẩu thoát.

Trong cơn hoảng sợ, gia đình bà Trinh kiểm tra phòng ngủ của 5 người con, cháu cách đó chừng 4 m, thì tá hoả phát hiện mất nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, máy tính xách tay, tiền mặt với tổng trị giá khoảng 560 triệu đồng. 

Tiếp tục trích xuất camera, gia đình bà Trinh còn phát hiện 2 đối tượng đã vào phòng khách dò la hồi lâu rồi vào phòng ngủ của các con, cháu với hung khí và bình xịt nghi là thuốc gây mê. Cùng với đó là 3 camera ở khu vực xung quanh bị các đối tượng “vô hiệu hoá” bằng cách chặt rớt xuống.

Đột nhập nhà dân trộm tài sản trị giá 560 triệu đồng tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Hình ảnh các đối tượng đột nhập nhà dân

Vụ việc ngay sau đó nhanh chóng được trình báo đến Công an xã Phú Nghĩa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, người liên quan và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Trình nằm bên sườn đồi cao su ngay mặt đường ĐT 741 có dân cư thưa thớt và gần khu vực biên giới giáp ranh với Vương quốc Campuchia.

Tin liên quan

CLIP: Kẻ trộm táo tợn bị ghi hình ở An Giang

(NLĐO) - Kẻ trộm dùng kìm cộng lực cắt khóa thùng chiếc xe tải đang đậu trên đường ở An Giang, rồi thản nhiên lấy đồ bên trong mang đi.

Thủ phạm gây ra 11 vụ trộm liên hoàn bị bắt gọn ở quán cà phê

(NLĐO) - Đột nhập 11 nhà dân, gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, Nguyễn Tri Nghĩa đã bị Công an Đà Nẵng bắt gọn khi đang ung dung ngồi trong quán cà phê.

Nhóm thanh, thiếu niên 2 lần mò vào chùa trộm hòm tiền công đức

(NLĐO)- 7 nam, nữ thanh, thiếu niên, sinh năm từ 2006 đến 2010, trú tại tỉnh Hưng Yên được xác định đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại chùa Giác Quang.

Cướp tài sản phòng cảnh sát hình sự đột nhập công an tỉnh đồng nai công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo