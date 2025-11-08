Thủ phạm gây ra 11 vụ trộm liên hoàn bị bắt gọn ở quán cà phê

Ngày 8-11, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tri Nghĩa (SN 1988, trú phường Cẩm Lệ). Nghĩa là người thực hiện liên tiếp 11 vụ đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Nguyễn Tri Nghĩa bị công an khống chế

Theo đó, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) truy xét từ vụ trộm ngày 8-10-2025 tại một căn nhà trên đường Cao Thắng, khi kẻ gian lấy 8 triệu đồng và 1 laptop Macbook.

Phương thức phá camera, ra tay lúc 3–4 giờ sáng và luồn kiệt hẻm để tẩu thoát nhanh chóng được xác định trùng với nhiều vụ trộm khác từ tháng 7 đến đầu tháng 10-2025.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tri Nghĩa. Đối tượng có 2 tiền án “trộm cắp tài sản” và đang bị truy tìm. Cuối tháng 10-2025, khi Nghĩa xuất hiện tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng 8, lực lượng công an lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ.

Số phục trang đối tượng sử dụng để dễ trà trộn, trộm cắp

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận 11 vụ trộm: cạy cốp xe Vespa ở bãi biển Sơn Trà lấy 6 điện thoại; đột nhập căn nhà trên đường Hồ Xuân Hương lấy iPhone 12 Pro, 2 laptop, 8 chai rượu ngoại và 65 triệu đồng; hay vụ trộm laptop và loa tại phòng trọ ở phường Hòa Xuân ngày 18-10.

Tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Công an phường Hải Châu đã thu hồi 2 xe máy, 1 điện thoại di động, 5 chai rượu, 2 laptop cùng nhiều vật chứng liên quan và đang phối hợp các phòng nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng.