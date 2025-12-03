HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Bị U22 Lào gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng, giúp U22 Việt Nam thắng chung cuộc 2-1 trong ngày ra quân SEA Games 33

U22 Việt Nam (2-1) U22 Lào - Clip: FPT Play

U22 Việt Nam vật vã giành chiến thắng trong ngày ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, chạm trán U22 Lào trên sân Rajamangala (Bangkok) hôm 3-12. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik mở tỉ số ở phút 28, do công của Nguyễn Đình Bắc nhưng đã bị U22 Lào gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 5 phút.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam tiếp tục vận dụng những miếng đánh biên sở trường và có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1. Nhận đường chuyền từ cánh phải của Thanh Nhàn, tiền đạo Đình Bắc tự tin rê dắt bóng vào khu vực trung lộ và dứt điểm hiểm hóc, lập cú đúp bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 33.

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33 - Ảnh 2.

Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Tuy nhiên, pha lập công thứ 2 vào lưới U22 Lào của cầu thủ xứ Nghệ vấp phải những tranh cãi quyết liệt. Thoạt tiên, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi vì cú dứt điểm của Đình Bắc đưa bóng hướng đến vị trí Quốc Việt - cầu thủ đang ở vị trí việt vị và cản tầm nhìn khi cản phá bóng của thủ môn Lào.

Sau khi ban huấn luyện và cầu thủ U22 Việt Nam phản ứng, trọng tài chính tham khảo ý kiến trợ lý và quyết định công nhận bàn thắng của Đình Bắc là hợp lệ. Điều này khiến ban huấn luyện và cầu thủ U22 Lào bức xúc.

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33 - Ảnh 3.

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33 - Ảnh 4.

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33 - Ảnh 5.

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33 - Ảnh 6.

U22 Việt Nam phản ứng trọng tài chính

Môn bóng đá SEA GAmes 33 không áp dụng công nghệ VAR. Nhiều ý kiến cho rằng trọng tài chính Rustam Lutfullin (trọng tài FIFA) đã "bẻ còi" giúp U22 Việt Nam thắng trận. Khoản 2, điều 11 luật việt vị đề cập đến trường hợp cầu thủ đang ở vị trí việt vị có hành động gây ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của cầu thủ cuối cùng bên phía đối phương như: cản tầm nhìn, tranh chấp, gây mất tập trung... đều phạm luật.

Dù Quốc Việt không chủ động chơi bóng trong tình huống ở vị trí việt vị song hành động bật cao để né cú dứt điểm của đồng đội Đình Bắc cũng khiến thủ thành bên phía U22 Lào gặp khó để cản phá bàn thua.

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33 - Ảnh 7.

HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào bức xúc với quyết định cuối cùng

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng trong một trận đấu không có VAR thì quyết định của trọng tài chính là quyết định cuối cùng. Các trợ lý trọng tài chỉ có nhiệm vụ báo lỗi, còn nhận định tình huống là phụ thuộc vào trọng tài chính trực tiếp điều hành trận đấu.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào bày tỏ sự bức xúc: "Tôi không hiểu vì sao bàn thắng đó lại được công nhận. Tuy nhiên, trong bóng đá, chúng ta vẫn phải tôn trọng phán quyết cuối cùng của trọng tài trên sân".

Có 3 điểm, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B. Nếu U22 Malaysia thắng U22 Lào với tỉ số cách biệt hơn 1 bàn thắng ở lượt trận tiếp theo của bảng đấu thì đoàn quân HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng ở lượt đấu cuối vòng bảng mới có thể đoạt ngôi nhất cùng tấm vé vào bán kết.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


HLV Kim Sang-sik chỉ ra lý do khiến U22 Việt Nam thắng chật vật Lào

HLV Kim Sang-sik chỉ ra lý do khiến U22 Việt Nam thắng chật vật Lào

(NLĐO) - Trong phòng họp báo sau trận mở màn môn bóng đá SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik chia sẻ quan điểm về chiến thắng và bàn thắng thứ hai của đội nhà.

HLV đội U22 Lào vẫn chưa hiểu vì sao lại thua Việt Nam

(NLĐO) - Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội U22 Lào đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò dù kết quả chưa như mong muốn.

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng 2-1 U22 Lào

(NLĐO) - Trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào 2-1, với cú đúp của Đình Bắc.

U22 Việt Nam SEA Games 33 Môn bóng đá nam SEA Games Tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc
