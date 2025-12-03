HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV đội U22 Lào vẫn chưa hiểu vì sao lại thua Việt Nam

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội U22 Lào đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò dù kết quả chưa như mong muốn.

"Các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị rất chăm chỉ và thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chúng tôi vẫn còn thiếu khoảng 2% để có thể giành kết quả tốt hơn. Dù vậy, tôi rất cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu hết mình và cống hiến trong suốt trận đấu" - ông HLV Ha Hyeok Jun nói.

Về tình huống bàn thắng thứ hai gây tranh cãi của Đình Bắc, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ sự thắc mắc: "Tôi không hiểu vì sao bàn thắng đó lại được công nhận. Tuy nhiên, trong bóng đá, chúng ta vẫn phải tôn trọng phán quyết cuối cùng của trọng tài trên sân".

Ở bàn ấn định tỉ số 2-1, thời điểm Đình Bắc dứt điểm, Quốc Việt đang trong trạng thái không tham gia tấn công và đã nhảy lên né bóng khiến trọng tài biên không công nhận. Sau 3 phút phàn nàn của U22 Việt Nam, trọng tài chính đã "bẻ còi" giúp thầy trò Kim Sang-sik có bàn thắng quyết định trước tuyển Lào.

HLV U22 Lào: "Tôi không hiểu sao bàn thắng được công nhận" - Ảnh 1.

HLV Ha Hyeok Jun phàn nàn với trọng tài khi bẻ còi công nhận bàn thắng của Đình Bắc

HLV Hàn Quốc của đội Lào đánh giá thêm: "Tuyển Việt Nam cũng không có khác biệt lớn. Việt Nam vốn là 1 đội có chiến thuật thi đấu tốt. Lần đầu chúng tôi cũng đã tập trung hơn để chuẩn bị kỹ hơn, nhưng Việt Nam vẫn là 1 đội mạnh".

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, ông Ha cho biết: "Chúng tôi không có những thay đổi đặc biệt nào trong khâu chuẩn bị. Đội vẫn duy trì luyện tập đều đặn, tập trung hồi phục thể lực để sẵn sàng bước vào trận đấu với Malaysia, tương tự như những gì chúng tôi đã làm trước Việt Nam"

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm.

HLV U22 Lào: "Tôi không hiểu sao bàn thắng được công nhận" - Ảnh 2.

 

U22 Việt Nam ra quân SEA Games 33: Kỳ vọng tài năng xứ Nghệ

U22 Việt Nam ra quân SEA Games 33: Kỳ vọng tài năng xứ Nghệ

(NLĐO) - Nguyễn Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik giao trọng trách đội phó tuyển U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan.

U22 Việt Nam quyết thắng trận ra quân

Màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Lào trên sân Rajamangala (Bangkok) lúc 16 giờ ngày 3-12 là trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 33

HLV tuyển U22 Lào đánh giá cao năng lực ông Kim Sang-sik

(NLĐO) - Trước màn so tài U22 Việt Nam, HLV đội tuyển U22 Lào cho rằng đội bóng của ông sẽ trưởng thành hơn nếu được cọ xát với đoàn quân ông Kim Sang-sik.

