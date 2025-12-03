HLV Kim Sang-sik chỉ ra lý do khiến U22 Việt Nam thắng chật vật Lào

HLV Kim Sang-sik cho biết: "Tôi chưa xem lại pha quay chậm nhưng ở thời điểm đó tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng không có việt vị. Tôi đã kiến nghị với trọng tài và quyết định cuối cùng được công nhận".

Đánh giá về màn trình diễn chung ở trận U22 Việt Nam thắng Lào 2-1, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận đội bóng chưa đạt phong độ tốt nhất.

"Đây là trận đầu tiên ở SEA Games năm nay. Chúng tôi đã có một chút lo lắng. Thật may vì mọi chuyện cũng suôn sẻ, giành 3 điểm quan trọng ngày ra quân. Chúng tôi đã không ở trạng thái tốt nhất, chúng tôi cũng không thi đấu theo kế hoạch.

Và tôi nghĩ kết quả hôm nay là thành quả cho các nỗ lực của các cầu thủ. Tôi thấy rất tiếc về bàn thua ở hiệp 1. Dù vậy, hôm nay chúng tôi cũng đã giành chiến thắng. Các cầu thủ sẽ hồi phục và tiếp tục cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu với Malaysia".

Ông Kim cũng thừa nhận toàn đội hôm nay cũng không may trong khâu ghi bàn và gửi lời xin lỗi người hâm mộ "Tôi rất tiếc vì chỉ ghi được 2 bàn".

Theo ông Kim, U22 Lào đang tiến bộ rõ rệt với nhiều cá nhân thi đấu nổi bật. Do hai đội thường xuyên gặp nhau nên tuyển trẻ Việt Nam hiểu rõ Lào và ngược lại Lào cũng nắm bắt được chiến thuật của Việt Nam. Vì vậy, trận đấu hôm nay đội đã gặp không ít khó khăn trong khâu phòng ngự.

Khép lại trận đấu này, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội sẽ nhanh chóng hồi phục để hướng tới trận gặp Malaysia.

Ông cũng chỉ ra việc tiền đạo Đình Bắc thi đấu tốt nhưng Quốc Việt và Thanh Nhàn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.