Pháp luật

CLIP: Bắt 2 Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên về vụ tán sỏi

Cao Nguyên

(NLĐO) – Hai trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 22-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động về việc khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

CLIP: Bắt 2 Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên về vụ tán sỏi- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam 2 Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Hai bác sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng Khoa Ngoại Thận – Tiết Niệu), và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức)

"Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"" – lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 28-3-2024 đến ngày 15-5-2024 và từ ngày 28-5-2024 đến ngày 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình. Công an ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng. 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của hai bị can gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng. Đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan.

Đọc lệnh khởi tố bị can

Tin liên quan

Bệnh viện gửi thư mời 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi tới kiểm tra sức khỏe

Bệnh viện gửi thư mời 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi tới kiểm tra sức khỏe

(NLĐO) Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát thư mời 255 bệnh nhân không được tán sỏi vẫn bị kê khai tới khám sàng lọc miễn phí.

Giao 3 bệnh viện cử bác sĩ khám tầm soát cho 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi

(NLĐO) - Sở Y tế Đắk Lắk đã báo cáo Bộ Y tế và giao 3 bệnh viện cử bác sĩ tham gia khám tầm soát cho 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi

Tỉnh ủy Đắk Lắk giao công an điều tra xử lý nghiêm vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

(NLĐO) - Khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí

tán sỏi bắt tạm giam tỉnh Đắk Lắk bảo hiểm y tế
