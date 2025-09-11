CLIP: Bất chấp rào chắn, xe máy vẫn ồ ạt chạy vào Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Ngày 11-9, ghi nhận của phóng viên, khuôn viên Đài Liệt sĩ phường Vũng Tàu (TP HCM) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng người dân, du khách vô ý thức giẫm đạp lên dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" để lấy góc chụp xuống tháp Tam Thắng đã chấm dứt.

Tuy nhiên, tại Công viên Bãi Sau (khu vực thuộc Dự án Chỉnh trang đường Thùy Vân), vẫn còn tồn tại một nghịch lý đáng lo ngại. Trong tối 10-9, phóng viên chứng kiến nhiều trường hợp người dân điều khiển xe máy đi thẳng vào công viên, bất chấp việc lực lượng chức năng đã rào chắn từ bên ngoài.

Xe máy dựng la liệt trong công viên, đường bên trong công viên bị xe máy, xe máy điện, xe đạp điện chiếm dụng

Công viên vốn được quy hoạch dành cho các hoạt động thể thao, đi bộ, đạp xe và là không gian vui chơi an toàn cho trẻ em. Thế nhưng, dòng xe máy, xe đạp điện vẫn ngang nhiên lao vào, len lỏi giữa dòng người tản bộ. Không ít bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng khi vừa dắt con vui chơi vừa phải né tránh những chiếc xe máy chạy ẩu.

Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Vũng Tàu) bức xúc: "Các cháu đang vui đùa, thỉnh thoảng lại có tiếng xe máy phóng qua, cả 2 mẹ con giật cả mình. Việc chạy xe máy vào trong khuôn viên là quá nguy hiểm".

Không chỉ vậy, nhiều xe máy bán hàng rong cũng ngang nhiên chạy vào công viên để bán hàng; những người đi tắm biển cũng chạy xe máy băng qua công viên để dựng xe sát biển. Thậm chí, có người còn lái xe đi thẳng lên thảm cỏ xanh, nơi đang được lực lượng chức năng kỳ công chăm sóc từ nhiều tháng qua.

Một người dân phân trần rằng, sở dĩ chạy xe vào công viên là do thấy nhiều người khác cũng làm vậy. "Tìm hoài không thấy bãi gửi xe gần đây, để ngoài đường thì sợ mất nên tôi chở con chạy thẳng vào trong cho an toàn" - người này nói.

Ngay sát biển, nhiều chiếc xe phóng với tốc độ cao, thậm chí có nhiều chiếc còn nối đuôi nhau chạy trước những ánh nhìn và lắc đầu của người dân tản bộ.

Được biết, Dự án Chỉnh trang đường Thùy Vân vẫn chưa nghiệm thu. Dù vậy, để ngăn dòng người chạy xe vào, lực lượng chức năng đã dựng các rào chắn tạm. Tuy nhiên, do công viên trải dài hơn 2 km, lại có nhiều lối lên xuống nên nhiều xe máy vẫn tìm cách để chạy vào bên trong.

Người dân đi tắm biển, chạy xe thẳng vào công viên cho tiện

Hàng rong, kẹo kéo cũng chạy vào công viên bán

Người dân chạy xe máy vào ngay trong khu vui chơi của trẻ em

Xe máy dựng thành hàng ngay dưới điểm check-in được nhiều người yêu thích

Có người còn dựng "quán" bán đậu hũ nóng ngay bên trong công viên

Trước đó, vào ngày 9-9, Đảng ủy phường Vũng Tàu (TP HCM) đã có văn bản yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự khu vực Đài liệt sĩ và công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Trong đó, ghi nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện phương tiện lưu thông vào công viên khi du khách, người dân đang vui chơi. Việc này làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, trải nghiệm văn hóa, du lịch. Trước những vấn đề trên, phường Vũng Tàu đề nghị chủ đầu tư dự án triển khai nghiêm cấm các loại phương tiện giao thông di chuyển vào trong công viên. Tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền thống nhất bố trí một số vị trí để làm bãi trông giữ xe tạm phục vụ người dân, du khách. Công an phường được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Đài Liệt sĩ và công viên Bãi Sau, cũng như chủ động xử lý các trường hợp vi phạm.



