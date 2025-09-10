Phường Vũng Tàu ngăn chặn hành vi phản cảm tại Đài Liệt sĩ và công viên Bãi Sau

Ngày 10-9, Đảng ủy phường Vũng Tàu (TP HCM) đã có văn bản yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự khu vực Đài liệt sĩ và công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Trong kỳ nghỉ Lễ 2-9, khu vực Đài Liệt sĩ phường Vũng Tàu đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng bởi từ vị trí này có thể phóng tầm nhìn xuống Tháp Tam Thắng, tạo nên góc chụp ấn tượng, nên nhiều người tìm đến.

Một số người dân, du khách giẫm đạp lên dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" khi chụp ảnh

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, nhiều người đã giẫm đạp lên dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" trong khuôn viên Đài liệt sĩ, làm mất đi sự tôn nghiêm, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, tình hình an ninh trật tự tại Bãi Sau chưa được bảo đảm, xuất hiện phương tiện lưu thông vào công viên khi du khách, người dân đang vui chơi. Việc này làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Trước những vấn đề trên, phường Vũng Tàu đề nghị đơn vị được phân công quản lý, chăm sóc khu vực Đài Liệt sĩ thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nêu trên.

Từ vị trí chụp ảnh, du khách có thể thấy Tháp Tam Thắng, góc chụp được nhiều người yêu thích

Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư dự án triển khai nghiêm cấm các loại phương tiện giao thông di chuyển vào trong công viên. Tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền thống nhất bố trí một số vị trí để làm bãi trông giữ xe tạm phục vụ người dân, du khách.

Công an phường được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Đài Liệt sĩ và công viên Bãi Sau, cũng như chủ động xử lý các trường hợp vi phạm.