CLIP: Bắt giữ 2 người Lào vận chuyển 2.000 viên ma túy tại biên giới Quảng Trị

Ngày 27-4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận lực lượng của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt giữ hai đối tượng người Lào cùng tang vật

Trước đó, lúc 10 giờ 15 phút ngày 24-4, tại khu vực biên giới xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng bắt quả tang 2 đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Liên quan vụ việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu, phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.