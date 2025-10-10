HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “Em hối hận rồi!”

Hải Đường

(NLĐO) - Công an ở Tây Ninh lần theo biển số xe qua hệ thống camera của nhà dân trong khu vực đã xác định đối tượng cướp giật vé số của bé trai

Chiều 10-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết sau nhiều ngày tập trung xác minh, điều tra truy xét tin báo tội phạm bé trai bán vé số dạo bị một người phụ nữ đi xe máy lừa chiếm đoạt 140 tờ vé số.

Đối tượng cướp giật vé số

Công an đã làm rõ Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi; quê An Giang tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật vé số.

Tuyền khai nhận toàn bộ 140 tờ vé số cướp giật được, chiều hôm đó đều không trúng giải nào. Đối tượng rất hối hận vì việc làm của mình nên xin gặp lại bé trai để trả đủ số tiền 1,4 triệu đồng và mong được gia đình nạn nhân tha thứ.

Khi công an truy hỏi vì sao lại đi cướp giật vé số của trẻ em trên đường, Tuyền khai rằng việc làm này là sai và vi phạm pháp luật. Do lo lắng nên mấy ngày Tuyền không dám ra công an đầu thú.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7-10, bà Lê Thị Đông Nhi (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang; tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) giao cho con trai là Lê Đông Phương (11 tuổi) 140 tờ vé số để đi bán dạo dọc tuyến giao thông, khu dân cư thuộc địa phận xã Đức Hòa.

Khi Phương chạy xe đạp đến đoạn đường bê tông thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa thì một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy chậm lại rồi giả vờ hỏi mua vé số.

Sau khi cầm toàn bộ xấp vé số, người này nói với Phương rằng: "Nhà cô có chiếc xe đạp điện không ai sử dụng, nếu đồng ý lấy xe thì chạy theo cô".

Tin lời, Phương vừa định đạp xe chạy theo thì người phụ nữ này bất ngờ tăng ga bỏ chạy, cầm toàn bộ 140 tờ vé số của Phương.

Bà Nhi cho biết do cuộc sống khó khăn nên cả nhà rời quê lên xã Đức Hòa thuê nhà trọ để ở, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Hôm bị cướp giật mất 140 tờ vé số, gia đình mất hết phân nửa vốn để lấy lại vé số đi bán.

Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “em hối hận rồi” - Ảnh 1.

Chân dung kẻ cướp giật 140 tờ vé số của bé trai bán dạo

Từ tin báo của gia đình bị hại, công an khẩn trương vào cuộc, đồng thời lần theo nhân dạng, biển số xe qua hệ thống camera từ một số nhà dân khu vực xảy ra.

Xác định đối tượng hiện đang sinh sống địa bàn xã Đức Hòa, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nghi phạm về trụ sở phục vụ điều tra.

Tin liên quan

Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay

Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay

(NLĐO) - Sau 7 ngày, các đơn vị đã xác định được 2 đối tượng cướp giật vàng trên địa bàn xã Phú Giáo

Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng

(NLĐO) - Người đàn ông ở TP HCM trình báo bị hai đối tượng đi xe máy hiệu Exciter cướp giật sợi dây chuyền vàng 1,3 lượng, trị giá khoảng 100 triệu đồng

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh

(NLĐO) – Theo gia đình, nạn nhân bị cướp giật điện thoại ở Tây Ninh đã qua đời do bệnh tật và kiệt sức chứ không phải treo cổ tự tử

