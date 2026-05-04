Thời sự

CLIP: Bí thư Thành ủy Cần Thơ có chỉ đạo "nóng" khi kiểm tra dự án hơn 7.000 tỉ đồng

Tin-ảnh-clip: CA LINH

(NLĐO) – Bí thư Thành uỷ Cần Thơ yêu cầu chi trả đền bù thỏa đáng, bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng 7 km.

Chiều 4-5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cùng đoàn công tác đã kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng 7 km trên Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7).

Theo báo cáo, dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 27,25 ha, diện tích đất cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng gần 7 ha; 1.099 trường hợp và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng.

CLIP: Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7)

Tính đến ngày 29-4, việc thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, họp xét tính pháp lý đã hoàn thành 100%. Ngoài ra, đã chi trả 732/1.099 trường hợp và 5 công trình hạ tầng kỹ thuật với kinh phí 1.424,5 tỉ đồng.

Dự án khởi công vào ngày 22-9-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 15-12-2027. Tuy nhiên, sau gần nửa năm thi công, lũy kế giá trị thực hiện chỉ đạt 5,09%.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã đưa ra những chỉ đạo mang tính then chốt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng. Ông nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm của thành phố, yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bí thư Lê Quang Tùng chỉ đạo cần sớm thành lập hội đồng cưỡng chế để giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án không bị đình trệ.

Tuy nhiên, Bí thư Lê Quang Tùng đặc biệt lưu ý chính quyền phường, xã phải "ra tay" hỗ trợ người dân một cách thiết thực nhất từ việc chi trả đền bù thỏa đáng đến bố trí tái định cư ổn định, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và đồng thuận di dời trong thời hạn quy định.

CLIP: Chỉ đạo "nóng" của Bí thư Thành ủy Cần Thơ khi kiểm tra dự án 7 km hơn 7.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

CLIP: Chỉ đạo "nóng" của Bí thư Thành ủy Cần Thơ khi kiểm tra dự án 7 km hơn 7.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (áo sọc) chỉ đạo tại điểm thi công dự án

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu chính quyền phường, xã quản lý chặt chẽ hiện trạng, không để phát sinh xây dựng kiên cố trong vùng quy hoạch. Việc quản lý quy hoạch phải được thực hiện quyết liệt và toàn diện, đảm bảo mặt bằng sạch để đơn vị thi công triển khai dự án về đích đúng kế hoạch.

CLIP: Chỉ đạo "nóng" của Bí thư Thành ủy Cần Thơ khi kiểm tra dự án 7 km hơn 7.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Công nhân thi công dự án nâng cấp, mở rộng 7 km trên Quốc lộ 91

Ngoài ra, phường, xã phải chủ động phối hợp các lực lượng tuyên giáo, dân vận để tạo sự đồng thuận trong dân, tránh tình trạng thi công manh mún, kéo dài.

