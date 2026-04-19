Vào 16 giờ 20 phút ngày 19-4, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ phát tin cảnh báo dông, sét, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Ảnh ra đa tại TP Cần Thơ và các vùng lân cận. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ

Theo đó, trong 3 giờ qua, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu đã báo gây mưa rào và dông, sét cho các xã, phường: Phước Thới, Ô Môn, An Bình, Cái Răng, Thới Long, Tân Lộc; Nhơn Ái, Vị Thanh 1, Trường Long, Trường Long Tây, Trường Thành, Trường Xuân, Thới Hưng và Thới Lai .

Cơn mưa nhỏ xuất hiện tại một tuyến đường trong trung tâm TP Cần Thơ. Nguồn: Mạng xã hội

Dự báo trong 2 - 3 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa dông cho xã, phường như: Thuận Hưng, Thới Long, Tân Lộc, Ô Môn, Thới Hưng, Thới Lai, Trường Long, Trường Long Tây, Trường Xuân, Vị Thanh 1… sau đó sẽ lan sang các xã, phường lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 – 10 mm, cục bộ có nơi trên 20 mm/h.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ khuyến cáo trong mưa dông đề phòng dông lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Cấp độ rủi ro thiên tai do dông lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trong chiều nay, cơn mưa tuy không lớn xuất hiện trên một số tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ nhưng giúp thời tiết trở nên mát mẻ hơn sau những ngày nắng nóng oi bức.