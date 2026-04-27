Bạn đọc

Nam sinh bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ được bạn đọc ủng hộ 194 triệu đồng

CA LINH

(NLĐO) – Sau gần 2 tuần đăng tải, hoàn cảnh của nam sinh bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ nhận được sự ủng hộ rất lớn của bạn đọc Báo Người Lao Động.

Tính đến ngày 27-4, thông qua Báo Người Lao Động, bạn đọc đã ủng hộ 194 triệu đồng cho em Nguyễn Thành Công (học sinh lớp 9A5, Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế, TP Cần Thơ).

Công là nhân vật trong bài viết "Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ" đăng tải trên Báo Người Lao Động vào ngày 15-4.

Sau giờ học, Công đến bệnh viện cùng cha chăm mẹ

Em Công có hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo khi mẹ em là bà Nguyễn Thị Hương (42 tuổi) ngày ngày đi bán vé số dạo khắp các con đường để kiếm từng đồng nuôi cả nhà.

Cha em, ông Nguyễn Thành Nhân (52 tuổi), chân bị tật nên đi lại khập khiễng, chỉ có thể làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh khoảng 300.000 – 400.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, do bị tật nên công việc của ông hôm có, hôm không.

Từ khi còn rất nhỏ, Công và em trai là Nguyễn Đặng Minh Thiện (SN 2011, hiện học lớp 8 cùng trường với Công) đã theo mẹ đi bán vé số. Hai anh em quen với việc đứng dưới nắng, len lỏi qua từng quán xá, xin người qua đường mua giúp vé số. Công việc ấy đã bắt đầu từ khi các em mới lên 5 tuổi – cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác còn được cha mẹ che chở, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Hoàn cảnh của nam sinh bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ được bạn đọc ủng hộ 194 triệu đồng - Ảnh 4.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tiền đợt 1 cho em Công và gia đình

Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng thêm ngặt nghèo khi Công mắc bệnh tiểu đường và loét dạ dày. Những cơn mệt mỏi, đau bụng khiến việc học của em bị ảnh hưởng, nhưng Công vẫn cố gắng đến lớp, bởi em hiểu chỉ có con đường học tập mới có thể giúp mình thay đổi tương lai.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Cách đây hơn 1 tháng, bà Hương bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư tử cung. Từ chỗ là trụ cột của gia đình, bà giờ đây phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc thường xuyên. Mọi gánh nặng lập tức dồn lên vai người chồng và 2 đứa con còn đang tuổi đi học.

Sau khi bài viết đăng tải, đông đảo bạn đọc và nhà hảo tâm đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ. Đại diện Báo Người Lao Động đã trực tiếp trao số tiền đợt 1 là 50 triệu đồng đến em Công và gia đình. Số tiền còn lại dự kiến sẽ mở sổ tiết kiệm nhằm đảm bảo chi phí lâu dài cho việc học tập cũng như điều trị bệnh cho Công và chăm sóc sức khỏe cho mẹ em.

CLIP: Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ đợt 1 cho em Công và gia đình vào ngày 21-4

Em Công xúc động cho biết thời điểm nhận được số tiền hỗ trợ đợt 1 từ Báo Người Lao Động cũng là lúc gia đình em đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Mẹ em vừa phẫu thuật xong, sức khỏe còn yếu, mọi chi phí điều trị dồn lên vai gia đình vốn đã thiếu trước hụt sau. Bản thân em khi đó đang trong kỳ thi học kỳ 2, vừa lo học tập vừa thấp thỏm không yên vì tình trạng của mẹ.

"Lúc nhận được sự giúp đỡ, em thật sự rất biết ơn. Số tiền này không chỉ giúp mẹ em có thêm điều kiện điều trị mà còn giúp em yên tâm hơn để hoàn thành kỳ thi. Được sự quan tâm, động viên từ Báo Người Lao Động và bạn đọc hỗ trợ đã tiếp thêm động lực để em cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục theo đuổi việc học" – Công xúc động.

Mọi đóng góp tiếp tục cho em Công xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Thành Công ở TP Cần Thơ".


Tin liên quan

Bạn đọc hỗ trợ 185 triệu đồng cho nam sinh bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ

(NLĐO) - Hoàn cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, bán vé số ở Cần Thơ tiếp tục lay động bạn đọc, số tiền hỗ trợ tăng nhanh từng ngày.

"Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ": Lay động nhiều người

(NLĐO) - Hoàn cảnh của nam sinh bán vé số dạo ở Cần Thơ đã lay động nhiều người; và chỉ sau 1 ngày, số tiền bạn đọc hỗ trợ đã hơn 60 triệu đồng

Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ

NLĐO) - Mẹ mắc ung thư, bản thân bệnh tật nhưng vẫn đi bán vé số. Đó là hoàn cảnh của nam sinh lớp 9 ở Cần Thơ khiến nhiều người xót xa.

nam sinh trao tiền hỗ trợ Cần Thơ
