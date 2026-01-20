Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 20-1, một vụ cháy đã xảy ra tại kho gạch men của Công ty TNHH Trường Hải (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Người dân chung tay khiêng hàng hóa ra khỏi siêu thị nội thất

Do khu vực này tiếp giáp với một siêu thị nội thất, có nguy cơ cháy lan nên cả trăm người đã chung tay khiêng hàng hóa trong siêu thị ra ngoài.

Ngoài lực lượng chức năng, nhân viên của siêu thị nội thất, nhiều người đi đường cũng vào hỗ trợ di dời đồ đạc.

Một khối lượng lớn hàng hóa được đưa ra khỏi siêu thị

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy tại kho gạch men của Công ty TNHH Trường Hải.

Ngay sau đó, đơn vị đã huy động 5 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang nhà dân và siêu thị nội thất.

Vụ hỏa hoạn làm cháy một số đồ vật để trong kho gạch men; không gây thiệt hại về người.