CLIP: Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TPHCM, khói đen bao trùm

Tối 23-4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TPHCM khiến nhiều cư dân hốt hoảng di chuyển xuống khu vực an toàn. Một cư dân sống tại tòa nhà cho hay khi nghe tiếng hô cháy và chuông báo động, nhiều gia đình lập tức bế con nhỏ, mang theo vật dụng cần thiết rồi chạy xuống sảnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư số 2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa phát hiện khói đen và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 16.

Lửa bùng phát ở căn hộ tầng 16 của chung cư

Ngay sau đó, nhiều cư dân hô hoán, sử dụng chuông báo động và thông báo cho lực lượng chức năng. Một số người nhanh chóng rời căn hộ, di chuyển theo lối thoát hiểm xuống phía dưới để tránh ngạt khói.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Tại hiện trường, khu vực tầng cao của tòa nhà xuất hiện khói đen bao trùm. Lực lượng chức năng phối hợp với ban quản trị chung cư tổ chức tiếp cận căn hộ xảy ra cháy, khống chế ngọn lửa, đồng thời kiểm tra các khu vực lân cận nhằm ngăn cháy lan.

Đến khoảng 20 giờ, đám cháy được dập tắt. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa và rà soát hiện trường để đề phòng nguy cơ bùng phát trở lại.

Bước đầu, vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều cư dân cho biết họ đã có một phen hoảng sợ khi khói lan nhanh ra hành lang và khu vực xung quanh.