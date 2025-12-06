Lỗi nghiêm trọng trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông

Hơn 900 cư dân đã phải vào các trung tâm tạm trú, nhiều người chỉ còn đúng bộ quần áo trên người khi toàn bộ khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc biến thành một "lò lửa" khổng lồ hôm 26-11.

Đến nay, 159 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, những người sống sót bàng hoàng kể lại hành trình thoát nạn.

Cư dân Lawrence Lee vẫn chờ tin về vợ mình ở nơi tạm trú. Anh nói với AP: "Khi xảy ra cháy, tôi gọi điện bảo cô ấy cố chạy thoát. Khi vợ tôi ra khỏi căn hộ, khói đã bao phủ hành lang và cầu thang. Cô ấy quay trở lại căn hộ và từ đó tôi không nghe tin gì nữa".

Những người có thân nhân mất tích bật khóc khi xem ảnh các nạn nhân tử vong được trưng bày tại hiện trường vụ cháy ở khu Wang Fuk Court. Ảnh: AP

Một người sống sót khác, tên Wan, nói với CNN rằng anh không hề biết ngọn lửa đang lan đến căn hộ tầng 8 của mình suốt nửa tiếng đồng hồ. Chỉ khi nghe tiếng người la hét, anh mới mở cửa sổ kiểm tra.

"Vừa mở cửa sổ là tôi thấy khói cuồn cuộn" - Wan kể. Anh bế 2 con chó và lấy ví tiền rồi chạy trong lúc cầu thang nồng nặc mùi gas. "Giờ chẳng còn nhà để về. Chúng tôi chẳng còn gì cả, đến quần áo cũng không" - anh thảng thốt.

Một số cư dân cho biết chuông báo cháy không hề hoạt động ở nhiều tòa nhà. Một số người không được gõ cửa hay hướng dẫn sơ tán.

Một người họ Au nói gia đình ông ngửi thấy mùi cháy và nghe tiếng cây chống giàn giáo đổ sập bên ngoài. Song, một lỗi nghiêm trọng là "chuông báo cháy của tòa nhà không reo".

Hàng chục gia đình đã được chuyển đến các khu tạm trú. Ảnh: AP

Ông Lau Yu Hung, 78 tuổi, cho biết ông và vợ sống sót vì tình cờ nhìn ra cửa sổ nhà tắm - một trong số ít cửa sổ không bị che bởi lớp xốp sửa chữa.

Bên ngoài, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội từ tòa nhà kế bên. Ông Lau bức xúc: "Không ai cảnh báo chúng tôi. Chuông báo cháy không hề reo. Chúng tôi tự chạy thoát".

Đám cháy bắt đầu vào ngày 26-11, xuất phát từ giàn giáo tre và lưới che công trình, sau đó lan nhanh qua 7 trong số 8 tòa chung cư của khu phức hợp.

Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa đến tận ngày 27-11.