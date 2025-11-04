TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường Đỗ Mười, TP HCM đã xuất hiện nhiều điểm có "đinh tặc", lực lượng chức năng đang tăng cường xử lý.

CLIP: "Đinh tặc" lộng hành trên đường Đỗ Mười, TP HCM.

Ngày 4-11, Công an phường Tam Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) vào cuộc xử lý nạn "đinh tặc" trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây), đoạn thuộc phường Tam Bình.

TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hút bằng xe hút đinh.

Chỉ hai tiếng từ 9-11giờ, lực lượng chức năng đã thu gom 3 kg sắc nhọn hình thoi.

Cuối tháng 10-2025, lực lượng chức năng cũng phát hiện làn đường hỗn hợp đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bình Phước đến Vườn Lài, thuộc phường An Phú Đông xuất hiện nhiều vật sắc nhọn, đinh thép… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông,...

Đáng nói, "đinh tặc" đã cải tiến miếng thép hình thoi bằng inox (trước đây bằng sắt) để vô hiệu hóa xe hút đinh sử dụng nam châm.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho các chủ cơ sở vá vỏ, sửa xe trên tuyến Đỗ Mười trong việc chấp hành các quy định pháp luật, không rải đinh, vật sắc nhọn, không phá xe của người tham gia giao thông để trục lợi.

TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý - Ảnh 2.

Công an phường Tam Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân xử lý "đinh tặc"

TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý - Ảnh 3.

Mảnh đinh hình thoi được thu gom.

TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý - Ảnh 4.

"Đinh tặc" đã cải tiến miếng thép hình thoi bằng inox để đối phó với xe hút đinh.

TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý - Ảnh 5.

Chỉ 2 tiếng, lực lượng chức năng đã thu gom 2 kg đinh.

Liên quan đến nạn "đinh tặc", nhiều bạn đọc bình luận và có ý kiến bức xúc, cho rằng cần sớm xử lý nghiêm người rải.

Bạn đọc Hòa bình luận: "Đinh tặc" thì không thể xử lý mỗi hành chính, phải phạt tù từ 5-10 năm thì mới có thể răn đe".

Còn bạn đọc Phùng Hưng cho rằng: "Để trị "đinh tặc" thì không chỉ phạt hành chính thì không thể răn đe. Mong sao lực lượng chức năng cùng người dân khu vực tìm cách phát hiện con sâu hay nhiều con sâu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương tiện giao thông" - bạn đọc Phùng Hưng viết.

Bạn đọc Hoàng Vũ nêu giải pháp: "Người rải đinh thường họ ở gần đó, có thể gắn camera quan sát hoặc mật phục hóa trang để bắt họ".


Tin liên quan

Tra cứu danh sách ô tô đi vào khu vực cấm ở TP HCM

Tra cứu danh sách ô tô đi vào khu vực cấm ở TP HCM

(NLĐO) - 21 ô tô tải đã đi vào khu vực cấm trên tuyến Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TP HCM.

Trị tận gốc nạn "đinh tặc"

Đinh từ đâu xuất hiện trên đường và ai là người hưởng lợi khi xe đang lưu thông cán phải đinh? Chuyện này ai cũng biết nhưng việc xử lý "đinh tặc" chưa kiên quyết nên cứ tái diễn.chưa kiên quyết nên cứ tái diễn.

Phải xử lý hình sự bọn “đinh tặc”

(NLĐO) - Chiều 6-9, Công an phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt tại trận “đinh tặc” Hồ Như Hưng (49 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi rải vật sắc nhọn nguy hiểm "bẫy" người đi đường.

tai nạn giao thông đinh tặc nạn đinh tặc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo