TP HCM: "Đinh tặc" tìm cách đối phó, có thể dùng camera để xử lý

CLIP: "Đinh tặc" lộng hành trên đường Đỗ Mười, TP HCM.

Ngày 4-11, Công an phường Tam Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) vào cuộc xử lý nạn "đinh tặc" trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây), đoạn thuộc phường Tam Bình.

Lực lượng chức năng hút bằng xe hút đinh.

Chỉ hai tiếng từ 9-11giờ, lực lượng chức năng đã thu gom 3 kg sắc nhọn hình thoi.

Cuối tháng 10-2025, lực lượng chức năng cũng phát hiện làn đường hỗn hợp đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bình Phước đến Vườn Lài, thuộc phường An Phú Đông xuất hiện nhiều vật sắc nhọn, đinh thép… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông,...

Đáng nói, "đinh tặc" đã cải tiến miếng thép hình thoi bằng inox (trước đây bằng sắt) để vô hiệu hóa xe hút đinh sử dụng nam châm.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho các chủ cơ sở vá vỏ, sửa xe trên tuyến Đỗ Mười trong việc chấp hành các quy định pháp luật, không rải đinh, vật sắc nhọn, không phá xe của người tham gia giao thông để trục lợi.

Công an phường Tam Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân xử lý "đinh tặc"

Mảnh đinh hình thoi được thu gom.

"Đinh tặc" đã cải tiến miếng thép hình thoi bằng inox để đối phó với xe hút đinh.

Chỉ 2 tiếng, lực lượng chức năng đã thu gom 2 kg đinh.

Liên quan đến nạn "đinh tặc", nhiều bạn đọc bình luận và có ý kiến bức xúc, cho rằng cần sớm xử lý nghiêm người rải.

Bạn đọc Hòa bình luận: "Đinh tặc" thì không thể xử lý mỗi hành chính, phải phạt tù từ 5-10 năm thì mới có thể răn đe". Còn bạn đọc Phùng Hưng cho rằng: "Để trị "đinh tặc" thì không chỉ phạt hành chính thì không thể răn đe. Mong sao lực lượng chức năng cùng người dân khu vực tìm cách phát hiện con sâu hay nhiều con sâu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương tiện giao thông" - bạn đọc Phùng Hưng viết. Bạn đọc Hoàng Vũ nêu giải pháp: "Người rải đinh thường họ ở gần đó, có thể gắn camera quan sát hoặc mật phục hóa trang để bắt họ".



