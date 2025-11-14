Hơn 3.100 người diễn tập chữa cháy ở Vinhomes Grand Park

CLIP: Diễn tập chữa cháy tại Vinhomes Grand Park.

Sáng 14-11, TPHCM huy động 3.197 người, 99 phương tiện gồm xe thang, xe chữa cháy phá dỡ đa năng,... diễn tập chữa cháy ở Vinhomes Grand Park.

Lúc 9 giờ, buổi diễn tập với quy mô lớn nhất năm 2025 ở TPHCM với tình huống giả định tại khu vực tầng hầm diện tích khoảng 10.100m3 của 5 tòa nhà khu chung cư Glory Heights thuộc Vinhomes Grand Park xảy ra cháy xe máy.

Sự cố cháy, nổ tạo ra cảnh hoảng loạn, một số đông người mất bình tĩnh la hét, chạy nháo nhào.

Cùng lúc này, tại căn hộ rộng 80m2 tầng 7 đang nấu ăn thì phát hỏa, nhiều khói khí độc lan sang các tầng phía trên và lan ra khu vực hàng lang của tầng 7. Vụ cháy làm 15 người mắc kẹt ở tầng 8 và các tầng phía trên khoảng 10 người.

Do các phương tiện chạy tán loạn dẫn tới va chạm giữa 2 xe ô tô, sự cố tai nạn va chạm giao thông xảy ra trên đường Đại lộ Rodeo trước khu Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park đã làm hư hỏng, biến dạng và làm 4 người ngất xỉu, bị mắc kẹt bên trong xe.

Tại thời điểm gặp sự cố tai nạn cháy Khu Glory Heights nêu trên có khoảng 10.000 người đang làm việc và cư trú.

Lúc này, các cửa thang bộ liên tục được người gặp nạn mở ra để tìm lối thoát nạn, đồng thời hệ thống tăng áp buồng thang không có tác dụng do mất điện toàn diện tòa nhà dẫn đến lượng khói dày đặc lùa sâu vào các tầng gây khó khăn trong quá trình tổ chức thoát nạn và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và lính cứu hỏa, cứu hộ đến hiện trường nhanh chóng khống chế sự cố.



