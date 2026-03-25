Lời kể của người phá mái tôn để cứu 7 người trong vụ cháy

Ngày 25-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, khiến 7 người mắc kẹt.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 24-3, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng 2 của ngôi nhà dân tại ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai). Phát hiện đám cháy, 2 người đàn ông đã leo sang từ nhà bên cạnh, dùng dụng cụ phá mái tôn trên tầng thượng để tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài. Hai người này được xác định là anh Nguyễn Tiến Long (43 tuổi, con rể chủ nhà) và một thanh niên tên Cường.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Tiến Long cho hay khi phát hiện khói bốc lên nghi ngút, anh lập tức tìm cách tiếp cận từ bên trong ngôi nhà để cứu người. Tuy nhiên, do khói quá dày, việc tiếp cận không thể thực hiện.

Anh Nguyễn Tiến Long, người tham gia phá mái tôn cứu người trong vụ cháy

Không bỏ cuộc, anh Long chuyển hướng sang căn nhà bên cạnh đang xây dựng, tìm cách leo lên phía trên để tiếp cận khu vực xảy ra cháy. "Tôi leo từ tầng 1 lên nhưng khói đen quá dày, không thể tiến vào bên trong"- anh Long kể lại.

Mái tôn, nơi 2 người đàn ông phá để cứu người

Quan sát thấy có thể tiếp cận từ mái nhà, anh Long cùng một số người khác leo lên. Trong lúc di chuyển, anh nhặt được một chiếc xẻng và phát hiện thêm một thang sắt trên mái, hỗ trợ việc tiếp cận. "Tôi cùng một người tên Cường leo sang, phá mái tôn rồi tìm đường xuống bên dưới để cứu người"- anh nói.

Sau khi phá mái, khói tiếp tục bốc lên dày đặc, anh Long lần theo lối đi, tiếp cận được tầng 7 và đưa bố mẹ nạn nhân ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, anh tiếp tục xuống tầng 6, kịp thời cứu thêm 3 trẻ nhỏ.

Nhờ sự hỗ trợ của người dân xung quanh và thợ xây ở căn nhà bên cạnh, tổng cộng 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn. Sau vụ việc, anh Long phải nhập viện do bị ảnh hưởng bởi khói độc.

Chị Vân kể lại giây phút thót tim cứu người trong đám cháy

Vẫn còn hồi hộp khi chứng kiến nhiều hàng xóm cứu người trong đám cháy, chị Vân cho biết khi phát hiện hỏa hoạn, mọi người hô hoán, đồng thời báo lực lượng chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và khống chế đám cháy sau khoảng một giờ. "Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc và rất mừng khi cả 7 người đều thoát nạn. Hàng xóm thấy cháy thì người hô hoán, người gọi cứu hỏa"- chị Vân kể lại.

Người dân phá mái nhà, đưa thang xuống cứu 2 người thoát ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Khi chạy ra hiện trường, chị Vân thấy một số người trèo lên mái nhà, dùng lực phá mái tôn để tạo lối thoát cho các nạn nhân. Thời điểm đó, ngọn lửa lan nhanh, việc cứu người diễn ra trong tình thế khẩn cấp, từng giây đều rất căng thẳng.

Một ngày sau vụ cháy, khi xem lại đoạn clip về những người tham gia cứu nạn, người phụ nữ vẫn không khỏi hồi hộp. Chị cho biết rất cảm phục tinh thần dũng cảm, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để cứu người của họ.

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 4 xe cùng 24 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, triển khai 3 mũi chữa cháy và cứu nạn. Sau khoảng 8 phút, các lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp chính quyền và người dân tổ chức cứu người.

Đến 18 giờ 18 phút, toàn bộ 7 người, gồm 2 người già và 3 trẻ nhỏ, được đưa ra ngoài qua lối thoát sang nhà bên cạnh. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 18 giờ 25 cùng ngày, không lan sang khu vực xung quanh.