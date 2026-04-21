Truy vết mạng xã hội

Clip con cua 7 kg ở An Giang nổi tiếng mạng xã hội với 4,4 triệu lượt xem

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Clip dài 17 giây đang nổi trên mạng xã hội đã được 4,4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, người đăng rất vui vì nhận được tương tác khủng

Những ngày qua, mạng xã hội vô cùng thích thú clip dài 17 giây về một con cua nặng 7 kg. Chỉ trong thời gian ngắn, clip này đã thu hút 4,4 triệu lượt xem với gần 54.000 lượt thả tim và hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Bên dưới clip, cư dân mạng sững sờ khi người đăng clip tiết lộ về sự thật con cua 7 kg.

Nhiều người thích thú vì con cua nhìn rất thật

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Huỳnh Thị Ly (SN 1989, ngụ xã Đông Hoà, tỉnh An Giang) cho biết đây là con cua bằng xi măng, nặng 7 kg, dài 40 cm.

"Do gia đình kinh doanh cua giống và cua thịt nên tôi đến cơ sở sản xuất đặt người ta làm một con cua đá để trang trí tại nơi buôn bán. Con cua này có giá 3 triệu đồng và một tuần sau họ giao cho tôi", chị Ly cho biết.

Theo bà chủ vựa cua ở An Giang, chị rất thích con cua này vì nhìn nó giống như con cua thật. 

"Tôi thấy thích quá nên đã quay clip đăng lên mạng xã hội không ngờ rất nhiều người đã vào bình luận hỏi cua thật hay giả? Mặc dù tôi trả lời là cua giả nhưng nhiều người vẫn nghĩ nó là cua thật", chị Ly chia sẻ thêm.

Ngoài ra, chị Ly cho biết chính người làm ra con cua giả này cũng thừa nhận đây là lần đầu cơ sở họ sản xuất con cua giả vì họ chuyên đúc gà, vịt hoặc những vật biểu tượng tâm linh.

Sau khi bài đăng của chị có lượng tương tác cao trên mạng xã hội, nhiều người đã liên hệ chị nhờ đặt làm giúp hoặc xin địa chỉ, số điện thoại cơ sở sản xuất con cua giả này.

Gia đình chị Ly nuôi cua đã hơn 10 năm và chuyên về cua giống được 6 năm. Nói với Báo Người Lao Động, chị Ly vui vẻ cho biết thêm: "Con cua lớn nhất tôi từng nuôi được cũng chỉ được 800 gram và nhiều người nuôi được cua khủng tôi biết cũng chỉ hơn 1 kg. Clip nổi tiếng trên mạng xã hội tôi thấy rất vui và hiện tại tôi mang con cua này về cất ở nhà vì sợ bị mất".

