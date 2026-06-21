Clip: Cơn mưa bàn thắng của Hà Lan trước Thuỵ Điển

Chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai bảng F FIFA World Cup 2026 rạng sáng 21-6 giúp đội tuyển Hà Lan vươn lên dẫn đầu bảng đấu
Ở trận đấu này, Hà Lan không áp đảo hoàn toàn về thế trận nhưng "Cơn lốc da cam" vẫn khác biệt nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ, tận dụng cơ hội và xử lý tình huống hiệu quả.
Brian Brobbey và Cody Gakpo cùng lập cú đúp, trong khi Frenkie de Jong và Virgil van Dijk mang đến sự cân bằng cần thiết. Chiến thắng thuyết phục giúp Hà Lan rộng cửa vào vòng 1/16, đồng thời khẳng định vị thế của một ứng viên đáng gờm cho chức vô địch.
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