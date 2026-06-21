Ecuador bất lực trước "người nhện" Eloy Room, Curacao có điểm và kỳ tích lịch sử

Dù tạo ra thế trận một chiều và tung tới 28 cú dứt điểm, Ecuador vẫn không thể xuyên thủng mành lưới Curacao, chấp nhận trận hòa 0-0 ở lượt thứ 2 vòng bảng World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi kết thúc, Curacao đã giành được điểm đầu tiên tại FIFA World Cup sau trận hòa với Ecuador. Thủ thành Eloy Room lập tức bật khóc, tạo nên hiệu ứng dây chuyền đến các đồng đội và cả HLV Dick Advocaat.

Ecuador chuyển hoá cơ hội bất thành

Ngay từ những phút đầu, đại diện Nam Mỹ đã cho thấy sự vượt trội. Phút 3, Enner Valencia có cơ hội đối mặt nhưng bị thủ thành Room xuất sắc cản phá. Sau đó, Yeboah, Vite, Plata và Valencia liên tiếp thử vận may nhưng đều không thể đánh bại người gác đền của Curaçao.

Thống kê cho thấy Ecuador kiểm soát bóng tới 75%, tạo ra 5 cơ hội rõ rệt, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,06 và được hưởng 9 quả phạt góc. Trong khi đó, Curacao chỉ có xG 0,48 và không tạo ra bất kỳ cơ hội lớn nào.

Riêng hiệp 1, Ecuador có đến 8 cú dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1.1 nhưng vẫn bất thành với 6 pha cứu thua của Room.

Room cứu thua ngoạn mục cho Curacao

Thủ môn Curacao tạo nên thông số kỷ lục, giúp đội nhà giành 1 điểm lịch sử

Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được Ecuador duy trì. Valencia, Caicedo, Angulo hay Rodriguez liên tiếp khiến hàng thủ Curacao chao đảo. Tuy nhiên, Eloy Room trải qua ngày thi đấu xuất thần với tới 15 pha cứu thua, liên tục từ chối những cú đánh đầu cận thành, các pha dứt điểm trong vòng cấm lẫn những cú sút xa nguy hiểm.

Với số pha cứu thua trước Ecuador, Room cũng tạo nên kỷ lục cứu thua nhiều nhất trong lịch sử (kể từ năm 1966) bởi bất kỳ thủ môn nào trong một trận đấu của World Cup, không có hiệp phụ.

Trong khi đó, Curacao cũng có vài pha phản công đáng chú ý, trong đó Tahith Chong và các đồng đội từng buộc thủ môn Ecuador phải trổ tài cứu thua ở phút 60.

Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi Ecuador liên tục vây hãm khung thành đối phương. Phút 84, Valencia chậm một nhịp trong tình huống đối mặt. Đến phút 90, xà ngang lại từ chối bàn thắng của đại diện Nam Mỹ sau cú đá hiểm hóc khi Room đã đứng nhìn. Ngay phút bù giờ cuối cùng, Valencia ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Ecuador hưởng phạt đền.

Sau 90 phút, Ecuador hoàn toàn áp đảo về mọi chỉ số nhưng vẫn bị Curacao cầm hòa 0-0. Tuy nhiên, hai đội chỉ mới có 1 điểm sau hai lượt đấu và cơ hội đi tiếp là rất khó khi Đức, Bờ Biển Ngà lần lượt đứng nhất và nhì bảng với 6 và 3 điểm.