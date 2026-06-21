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World Cup 2026

Nhật Bản thắng dễ, Tunisia bị loại khỏi World Cup 2026

Hoàng Hiệp - Ảnh: FIFA

(NLĐO) - Nhật Bản thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Tunisia, từ đó tiến rất gần tới tấm vé vào vòng 32 đội của World Cup 2026.

Kiểm soát tốt khu vực giữa sân

Tại sân Monterrey, Nhật Bản nhập cuộc rất tự tin trước Tunisia (11 giờ ngày 21-6). Thầy trò HLV Hajime Moriyasu kiểm soát tốt khu vực giữa sân, phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng có bàn mở tỉ số. Phút 4, Keito Nakamura nhận đường chuyền xuyên tuyến, vượt qua Yan Valery và căng ngang cho Daichi Kamada dứt điểm cận thành.

Nhật Bản thắng dễ, Tunisia bị loại khỏi World Cup 2026 - Ảnh 1.

Ayase Ueda trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp cho Nhật Bản ở 1 kỳ World Cup

Tunisia trong trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Herve Renard chơi tương đối chủ động hơn cuộc chạm trán Thụy Điển tại lượt đầu tiên. Hannibal Mejbri đưa bóng đi chệch xà ngang ở tình huống đầu trận. Sau khoảng 10 phút để Nhật Bản ép sân, đại diện Bắc Phi dần ổn định hơn, mở đầu bằng quả phạt góc của Elias Saad.

Họ dồn phần lớn cầu thủ vào vòng cấm đối thủ Đông Á nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Hậu vệ Dylan Bronn sau đó đã nhanh chóng lùi về chống đợt phản công nhanh của Nhật Bản.

Sau bàn mở tỉ số, đội bóng xứ mặt trời mọc không còn tấn công ồ ạt song vẫn luôn làm chủ trận đấu và tỏ ra sắc nét hơn bằng một số đường chuyền dài.

Nhằm tránh hao tổn thể lực, các học trò của HLV Hajime Moriyasu chỉ thật sự tăng tốc khi cần thiết.

Nhật Bản thắng dễ, Tunisia bị loại khỏi World Cup 2026 - Ảnh 2.

Nhật Bản là đội bóng châu Á đầu tiên ghi 4 bàn trong 1 trận đấu tại World Cup

"Đại bàng Carthage" cũng chú trọng chuyền dài để không bị mất bóng ở khu vực giữa sân vào chân những cầu thủ Nhật Bản có kỹ thuật vượt trội. Dù vậy, một đường chuyền sai địa chỉ của Tunisia đã mang lại cơ hội nhân đôi cách biệt cho "Samurai xanh".


n định chiến thắng thuyết phục

Phút 31, Ayase Ueda quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm thay vì đột phá vào khu vực 16m50. Cú sút của "Vua phá lưới" Giải VĐQG Hà Lan mùa giải vừa qua khiến hàng thủ Tunisia bất ngờ và thủ thành Aymen Dahmen đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong hiệp 1 tại đấu trường World Cup kể từ năm 2010.

Nhật Bản thắng dễ, Tunisia bị loại khỏi World Cup 2026 - Ảnh 3.

Tunisia vẫn chưa thể vượt qua vòng bảng World Cup sau 7 lần tham dự

Lúc này, đội bóng Bắc Phi rơi vào thế khó. Họ không kiểm soát được trung lộ để triển khai tấn công, còn nếu lùi sâu "tử thủ" thì khả năng bị loại rất cao. HLV Herve Renard có 2 sự thay đổi cầu thủ đầu hiệp 2 nhưng các tình huống lên bóng đều bị ngăn cản ngay từ giữa sân.

Hàng phòng ngự Tunisia chơi tốt hơn trong nửa sau trận đấu, nhanh chóng áp sát mỗi khi Nhật Bản có bóng. Tuy nhiên, một khoảnh khắc "Đại bàng Carthage" dâng cao ở phút 69 đã khiến họ trả giá. Hậu vệ duy nhất kịp lùi về là Mohamed Ben Hamida không thể làm gì để ngăn cản Junya Ito đánh bại thủ môn Dahmen.

Tiền đạo tốt nhất tại Giải VĐQG Tunisia Firas Chaouat được tung vào sân cũng không thể cải thiện thế trận bế tắc của đại diện Bắc Phi. Ngược lại, Nhật Bản giảm nhịp độ nhưng tấn công cực kỳ hiệu quả.

Phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tunisia. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của "Samurai xanh" tại World Cup trước một đối thủ đến từ châu Phi kể từ năm 2010.


Như vậy, sau 2 thất bại, "Đại bàng Carthage" chính thức bị loại khỏi World Cup 2026. Nhật Bản hiện đang xếp thứ 2 bảng F và chỉ cần không thua Thụy Điển ở lượt cuối (ngày 26-6) chắc chắn sẽ vào vòng 32 đội.


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