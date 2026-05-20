Pháp luật

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm, khởi tố một chủ hộ kinh doanh

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại 3 tuyến đường và khởi tố một chủ hộ kinh doanh

Ngày 20-5, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm, bắt một chủ hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Công an TPHCM đọc quyết định khởi tố bị can

Đây là một trong những vụ án thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an TPHCM tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, đây cũng là chuyên án nằm trong cao điểm 45 ngày đêm để chuyển hoá địa bàn theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM.

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm, bắt một chủ hộ kinh doanh - Ảnh 2.
Công an TPHCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm, bắt một chủ hộ kinh doanh - Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bất ngờ đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các đường Huỳnh Văn Nghệ (phường An Hội Tây), đường Quang Trung (phường An Hội Tây) và đường Trường Chinh, (phường Tân Bình) do Nguyễn Trần Việt Hoàng đại diện.

Clip Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra các cửa hàng 

Công an TPHCM phát hiện, thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu "Nike", "Adidas", "New Balance" và "Onitsaku Tiger", tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 3,4 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày, dép giả mạo các loại nhãn hiệu từ đầu năm 2023 đến nay, thu lợi hơn 1 tỉ đồng.

Số hàng giả mạo nhãn hiệu này được Hoàng mua từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Hoàng biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên Hoàng đã kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi buôn bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ, làm giảm uy tín thương hiệu chính hãng nên sẽ bị khởi tố, xử lý nghiêm. Người dân hãy là người tiêu dùng thông thái; tuyệt đối không ham rẻ, mua hàng giả mạo.

Công an TPHCM kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả … hãy thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Hãy cùng Công an TPHCM xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, nói không với hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long

Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long và kêu gọi những người liên quan hợp tác điều tra

Kẻ trộm bị Công an TPHCM bắt do nhìn chằm chằm vào camera

(NLĐO) - Từ dữ liệu camera người dân cung cấp, Công an TPHCM đã bắt kẻ trộm, thu hồi tang vật chỉ sau 12 giờ xảy ra vụ trộm

Xôn xao clip xe ôm truyền thống chửi xe ôm công nghệ tại Ga Sài Gòn

NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao clip một tài xế xe ôm công nghệ bị một tài xế trong đội xe ôm tự quản tại Ga Sài Gòn chửi và yêu cầu đi nơi khác đón khách.

