Công an TPHCM vạch trần mánh khóe của "tập đoàn" buôn lậu vàng 9999

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, ngày 19-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam 2 người để điều tra về hành vi buôn lậu vàng 9999.

Công an TPHCM bắt 2 người gồm: Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 20-4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo hơn 2,2 kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỉ đồng tại sân bay Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục lên chuyến bay đi Phú Quốc.

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán kiếm lời từ chênh lệch giá.

Theo lời khai, toàn bộ số vàng được đưa về Việt Nam vào sáng cùng ngày theo đường bộ. Sau đó, số vàng này được chuyển đến nhà của Nguyễn Duy Tấn tại TPHCM để nung chảy, đúc lại thành khối lớn nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục đưa đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định từ đầu năm 2026, lợi dụng giá vàng trong nước cao hơn đáng kể so với Campuchia, các đối tượng đã tổ chức một đường dây khép kín chuyên mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để hưởng lợi.

Đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng người. Các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, thống nhất phương thức hoạt động, góp vốn và điều phối việc vận chuyển vàng.

Nhóm này tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD, sau đó chia nhỏ cho nhiều người mang sang Campuchia mà không khai báo với cơ quan hải quan.

Tại thủ đô Phnom Penh, số tiền được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, dây chuyền, mặt dây chuyền và các loại trang sức khác.

Để qua mắt lực lượng chức năng, số vàng được chia nhỏ, đeo trên người như trang sức cá nhân khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Khi vận chuyển trót lọt về TPHCM, toàn bộ vàng được tập kết tại nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu lại thành từng khối lớn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.