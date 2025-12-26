HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CLIP: CSGT Đà Nẵng xử lý 2 thanh thiếu niên "làm trò" trên xe máy

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sau màn "làm trò" đi xe máy bằng 1 bánh, 2 thanh thiếu niên bị CSGT Đà Nẵng lập biên bản, tịch thu phương tiện.

Ngày 26-12, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 thanh thiếu niên "làm trò", bốc đầu xe máy.

CLIP: Sau màn đi xe bằng 1 bánh, 2 thanh thiếu niên bị tịch thu phương tiện

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân qua đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy bằng 1 bánh tham gia giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trong các ngày 25 và 26-12, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã mời những người liên quan đến làm việc. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là N.Đ.T (SN 2002) và P.H.P.T (SN 2010, cùng trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận vào khoảng 15 giờ 30 ngày 24-12, tại đường Thuận Yến, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, họ đã điều khiển xe máy thực hiện hành vi chạy bằng 1 bánh tham gia giao thông.

Căn cứ hành vi trên, Phòng CSGT Đà Nẵng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Q và T về lỗi “điều khiển xe bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh”. Ngoài ra, 2 thanh thiếu niên này còn bị lập biên bản xử phạt về lỗi “không có giấy phép lái xe”.

Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về lỗi “giao xe cho người không đủ điều kiện" theo quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

Với các hành vi vi phạm nêu trên, cả Q và T đều bị tịch thu phương tiện; người giao xe bị phạt 9 triệu đồng.

