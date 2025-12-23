Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định khởi tố 20 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 14 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng

Kết quả điều tra ban đầu xác định đêm 20 rạng sáng 21-9, nhóm đối tượng từ 16 đến 23 tuổi mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, rựa, tuýp sắt… chở nhau trên nhiều xe máy phân khối lớn đi tìm người mâu thuẫn để đánh.

Nhóm này xuất phát từ xã Thăng Bình chạy xe trên nhiều tuyến đường qua địa bàn các xã Xuân Phú, Nam Phước, Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường nhưng không tìm được người để gây hấn. Sau đó, cả nhóm về lại xã Thăng Bình cất giấu hung khí.

Hành vi của các đối tường đã gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại các địa phương.

Vụ việc còn cho thấy thực trạng đáng báo động về một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý nghiêm minh, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa chung, giữ vững kỷ cương, trật tự trên địa bàn.