Hai người đàn ông ở TP HCM có nồng độ cồn "cao ngất" bị CSGT phát hiện

Tối 10-11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an HCM) lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn kết hợp tuần tra lưu động để xử lý người uống rượu, bia vẫn lái xe.

CSGT lập biên bản ông S. do nồng độ cồn kịch khung.

Lúc 22 giờ 55 phút, tổ công tác phát hiện ông T. (48 tuổi, ngụ TP HCM) chạy xe máy qua giao lộ Hồng Hà – Hoàng Minh Giám có dấu hiệu say xỉn nên cho dừng lại kiểm tra.

Qua đo nồng độ cồn, ông T. vi phạm ở mức 1,224 mg/lít khí thở, tức cao hơn 3 lần mức kịch khung (tối đa là 0,4 mg/lít khí thở). Theo quy định, ông T. sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Bên cạnh đó, ông T. không chứng minh được có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe nên bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cũng tại giao lộ trên, ngay sau đó, cảnh sát phát hiện ông S. (61 tuổi, ngụ TP HCM) có nồng độ cồn 0,112 mg/lít khí thở.

Cũng giống ông T., ông S. sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Ông S. có nồng độ cồn 0,112 mg/lít khí thở.

Ông S. cho biết lúc chiều tối có mấy người bạn về hưu rủ uống vài lon bia, do chủ quan nên đã lái xe về nhà.

Trong tối 10-11, tổ công tác Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.