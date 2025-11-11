HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hai người đàn ông ở TP HCM có nồng độ cồn "cao ngất" bị CSGT phát hiện

Anh Vũ

(NLĐO) - Người đàn ông ở TP HCM dù nói chỉ uống vài lon bia nhưng kết quả cho thấy vi phạm nồng độ cồn ở mức gần 3 lần kịch khung.

Tối 10-11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an HCM) lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn kết hợp tuần tra lưu động để xử lý người uống rượu, bia vẫn lái xe.

img

CSGT lập biên bản ông S. do nồng độ cồn kịch khung.

Lúc 22 giờ 55 phút, tổ công tác phát hiện ông T. (48 tuổi, ngụ TP HCM) chạy xe máy qua giao lộ Hồng Hà – Hoàng Minh Giám có dấu hiệu say xỉn nên cho dừng lại kiểm tra.

Qua đo nồng độ cồn, ông T. vi phạm ở mức 1,224 mg/lít khí thở, tức cao hơn 3 lần mức kịch khung (tối đa là 0,4 mg/lít khí thở). Theo quy định, ông T. sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Bên cạnh đó, ông T. không chứng minh được có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe nên bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cũng tại giao lộ trên, ngay sau đó, cảnh sát phát hiện ông S. (61 tuổi, ngụ TP HCM) có nồng độ cồn 0,112 mg/lít khí thở.

Cũng giống ông T., ông S. sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

img

Ông S. có nồng độ cồn 0,112 mg/lít khí thở.

Ông S. cho biết lúc chiều tối có mấy người bạn về hưu rủ uống vài lon bia, do chủ quan nên đã lái xe về nhà.

Trong tối 10-11, tổ công tác Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tin liên quan

Cần Thơ: Khởi tố tài xế không bằng lái, chống đối và gây rối khi kiểm tra nồng độ cồn

Cần Thơ: Khởi tố tài xế không bằng lái, chống đối và gây rối khi kiểm tra nồng độ cồn

(NLĐO)- Dù kết quả xét nghiệm ma túy âm tính, tài xế ở TP Cần Thơ vẫn bị khởi tố do có hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn

Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, bảo kê hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ

TP HCM: Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong toàn xã hội

nồng độ cồn vi phạm nồng độ cồn kiểm tra nồng độ cồn đo nồng độ cồn giấy phép lái xe
