Bất ngờ về số người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM trong 1 tháng

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) – Công an TPHCM, từ ngày 11-10 đến ngày 11-11, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 15.700 người dân vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TPHCM đo nồng độ cồn tại giao lộ Hồng Hà – Hoàng Minh Giám tối 10-10.

Cụ thể, có 15.212 người lái xe máy vi phạm, 11 tài xế xe tải; 38 tài xế ô tô con và 430 phương tiện khác.

Trước đó, ngày 11-10, PC08 đã tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đến ngày 18-10, từ 12 giờ trưa, CSGT TPHCM đã xử lý tài xế người uống rượu, bia vẫn lái xe đến 0 giờ ngày hôm sau,

Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ là từ 12-14 giờ 30 và 19-22 giờ.

Đại diện PC08 khuyến cáo người dân đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý, không phân biệt mức độ sử dụng, chức vụ người vi phạm.