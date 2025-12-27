HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

CLIP: "Đã mắt" với vườn quýt trĩu quả ở Cần Thơ

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Vườn quýt hơn 20 năm tuổi của ông Phạm Văn Muôi tại TP Cần Thơ đang trở thành điểm đến hấp dẫn dịp cuối năm.

Tại phường Long Tuyền, TP Cần Thơ, vườn quýt hơn 20 năm tuổi của ông Phạm Văn Muôi (Ba Muôi) đang trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong những ngày gần đây.

CLIP: Vườn quýt trĩu quả ở TP Cần Thơ làm nhiều du khách thích thú

Với hơn 6.000 m2 đất canh tác, nơi đây không chỉ có 1.500 gốc quýt hồng đặc sản mà còn trồng thêm 1.200 gốc quýt đường, tạo nên một không gian xanh mướt trĩu quả.

Năm nay, nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, ông Muôi đã "điều khiển" cho vườn quýt ra trái sớm hơn khoảng 1,5 tháng so với mọi năm.

Đây chính là lợi thế để ông kết hợp làm du lịch sinh thái, đón khách tham quan từ đây đến những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2026, phục vụ nhu cầu chụp ảnh, tham quan và hái trái trực tiếp.

Khi đến vườn, du khách chỉ cần mua vé tham quan với giá 50.000 đồng/người là tự do khám phá, check-in trong khu vườn rộng lớn. Nếu muốn hái những trái quýt chín mọng, căng tròn mang về, du khách có thể mua tại vườn với giá dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng/kg, tùy loại. Trung bình mỗi ngày, vườn quýt này đón khoảng 100 lượt khách.

CLIP: Vườn quýt hồng hơn 20 năm tuổi ở Cần Thơ bỗng "hot" trước Tết - Ảnh 1.

CLIP: Vườn quýt hồng hơn 20 năm tuổi ở Cần Thơ bỗng "hot" trước Tết - Ảnh 2.

CLIP: Vườn quýt hồng hơn 20 năm tuổi ở Cần Thơ bỗng "hot" trước Tết - Ảnh 3.

CLIP: Vườn quýt hồng hơn 20 năm tuổi ở Cần Thơ bỗng "hot" trước Tết - Ảnh 4.

Vườn quýt ra trái sum suê

Theo chủ vườn, năm nay thời tiết thuận lợi, cây sai trái hơn so với năm ngoái, hứa hẹn một mùa vụ bội thu cả về sản lượng lẫn doanh thu từ du lịch. Mô hình kết hợp vườn cây ăn trái lâu năm với du lịch trải nghiệm của ông Muôi là một hướng đi sáng tạo, mang lại giá trị kinh tế kép.

Chị Lê Thị Xuân Hòa (ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), bày tỏ: "Là người ở Cần Thơ nhưng tôi cũng mới nghe về vườn quýt hồng này. Không ngờ ngay trong thành phố mình lại có một khu vườn rộng lớn, xanh mát và đẹp như thế. Gia đình tôi, đặc biệt là các cháu nhỏ, rất thích thú khi được tự tay hái những trái quýt tươi ngon ngay tại vườn".

CLIP: Vườn quýt hồng hơn 20 năm tuổi ở Cần Thơ bỗng "hot" trước Tết - Ảnh 5.

CLIP: Vườn quýt hồng hơn 20 năm tuổi ở Cần Thơ bỗng "hot" trước Tết - Ảnh 6.

CLIP: Vườn quýt hồng hơn 20 năm tuổi ở Cần Thơ bỗng "hot" trước Tết - Ảnh 7.

Nhiều du khách đến vườn quýt tham quan, chụp ảnh

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ngụ tỉnh Vĩnh Long) khi tham quan vườn này cho rằng đây là mô hình rất hay, vừa giúp nông dân có thêm thu nhập vừa tạo ra một điểm đến vui chơi, thư giãn gần gũi với thiên nhiên.

"Tôi sẽ giới thiệu bạn bè và đồng nghiệp cùng đến trải nghiệm. Hy vọng thành phố sẽ có nhiều hơn những mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch như thế là rất tuyệt vời" – bà Tuyết bày tỏ.

Cần Thơ Tết nguyên đán Quýt hồng
