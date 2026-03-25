HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Đang xét xử cựu Chủ tịch và cựu Tổng Giám đốc CIPCO

Tin-ảnh-clip: CA LINH

(NLĐO) - Cựu lãnh đạo và cán bộ CIPCO bị cáo buộc dùng tiền công ty tặng quà, tiếp cận dự án và chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng từ các giao dịch ngoài hợp đồng.

Ngày 25-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) đối với 4 bị cáo.

Trong đó, bị cáo Đặng Minh Thừa (cựu Chủ tịch HĐQT) và Trần Văn Phúc (cựu Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

CLIP: TAND TP Cần Thơ đang xét xử vụ án xảy ra tại CIPCO

Ngoài ra, các bị cáo Phúc, Trương Văn Tiên (cựu Trưởng Phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (cựu Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh) còn bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tại phiên toà, bị cáo Thừa vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Luật sư đề nghị tòa triệu tập những người liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng đại diện của các công ty đã có lời khai trong hồ sơ vụ án nên phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra.

Đang xét xử cựu Chủ tịch và cựu Tổng Giám đốc CIPCO - Ảnh 1.

3 bị cáo tại toà, bị cáo Thừa vắng mặt vì lý do sức khoẻ

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phúc lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà, chi công tác không đúng quy định với số tiền 2,1 tỉ đồng.

Hành vi của bị cáo Phúc là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại đối với CIPCO là 550 triệu đồng.

Cụ thể, các bị cáo đã chi tặng quà cho nhiều cựu cán bộ cấp cao của TP Cần Thơ để chào hỏi, tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Ngoài ra, Phúc cùng với Tiên, Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc TNHH Một thành viên Thủy sản Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu đồng.

Đồng thời thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ thủy sản Nam Mỹ 150 triệu đồng. Cáo trạng quy kết bị cáo Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đối với Đặng Minh Thừa, bị cáo cùng với Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ đồng, đã nộp khắc phục 1,55 tỉ đồng.

Tin liên quan

Vụ án tại Công ty CIPCO: Nhiều tập thể, cá nhân ở Cần Thơ bị kiểm tra

Vụ án tại Công ty CIPCO: Nhiều tập thể, cá nhân ở Cần Thơ bị kiểm tra

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt giam nhiều bị can, trong đó có Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ (Công ty CIPCO).

Cần Thơ CIPCO Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo