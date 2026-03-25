Ngày 25-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) đối với 4 bị cáo.

Trong đó, bị cáo Đặng Minh Thừa (cựu Chủ tịch HĐQT) và Trần Văn Phúc (cựu Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, các bị cáo Phúc, Trương Văn Tiên (cựu Trưởng Phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (cựu Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh) còn bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tại phiên toà, bị cáo Thừa vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Luật sư đề nghị tòa triệu tập những người liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng đại diện của các công ty đã có lời khai trong hồ sơ vụ án nên phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phúc lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà, chi công tác không đúng quy định với số tiền 2,1 tỉ đồng.

Hành vi của bị cáo Phúc là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại đối với CIPCO là 550 triệu đồng.

Cụ thể, các bị cáo đã chi tặng quà cho nhiều cựu cán bộ cấp cao của TP Cần Thơ để chào hỏi, tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Ngoài ra, Phúc cùng với Tiên, Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc TNHH Một thành viên Thủy sản Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu đồng.

Đồng thời thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ thủy sản Nam Mỹ 150 triệu đồng. Cáo trạng quy kết bị cáo Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đối với Đặng Minh Thừa, bị cáo cùng với Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ đồng, đã nộp khắc phục 1,55 tỉ đồng.