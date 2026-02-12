HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hé lộ đường đi của heo bệnh vào lò mổ ở Cần Thơ

Ca Linh

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ tiếp tục khởi tố 2 bị can liên quan vụ tiêu thụ heo nhiễm dịch tả châu Phi tại cơ sở giết mổ Đặng Phú Tỷ.

Liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ tại xã Vĩnh Viễn, ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Hé lộ đường đi của heo bệnh vào lò mổ ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Công an thực hiện các quyết định tố tụng đối với Thị Hồng Cam

Liên quan đến vụ án, ngày 10-11-2025, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977; chuyên viên Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi – Thú y TP Cần Thơ), Lê Quốc Nhiên (SN 1979, nhân viên thú y kiểm soát giết mổ) và Phạm Hồng Phúc (SN 1980, viên chức Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII).

Theo điều tra, lúc 13 giờ 20 phút ngày 9-10-2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ kiểm tra cơ sở giết mổ Đặng Phú Tỷ thì phát hiện 40 con heo sống đang lưu giữ tại 14 chuồng cùng 1 con heo đã giết mổ, đóng dấu kiểm dịch, đặt trên xe mô tô chuẩn bị vận chuyển ra ngoài với trọng lượng khoảng 120 kg. Kết quả test nhanh cho thấy mẫu thịt dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Qua xác minh, con heo đã giết mổ trên là của bà Cam, đang buôn bán tại chợ Vĩnh Viễn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra 2 lô thịt heo do Cam và chồng trực tiếp đứng bán, cùng với thịt của một tiểu thương khác, tổng khối lượng hơn 840 kg. Kết quả xét nghiệm 8/10 mẫu thịt thu giữ tại chợ dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Hé lộ đường đi của heo bệnh vào lò mổ ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Lưu Văn Nam bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"

Quá trình điều tra, các bị can Phúc, Nhiên và Toại khai dù biết rõ heo có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh nhưng vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm soát để đưa ra thị trường do quen biết và nể nang người buôn bán. Các đối tượng còn khai nhận từng cho phép giết mổ heo chết, heo bệnh mà không lập biên bản tiêu hủy theo quy định.

Điển hình là vào ngày 7-10-2025, Nam mua một con heo đã chết nặng khoảng 190 kg của ông Trịnh Văn Hường với giá 3 triệu đồng. Nam chở xuống lò mổ Đặng Phú Tỷ rồi điện thoại cho Nhiên đến đóng dấu kiểm soát thú y.

Khi kiểm tra bên trong, Nhiên phát hiện heo nhiễm bệnh nhưng vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ cho Nam đem bán ra thị trường.

Dịch tả heo châu Phi heo bệnh Cần Thơ
    Thông báo