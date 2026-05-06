Clip: Đi xe máy qua đường, người đàn ông ở Đà Nẵng bị ô tô tông nguy kịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Clip: Đi xe máy qua đường, người đàn ông ở Đà Nẵng bị ô tô tông nguy kịch

Trần Thường

(NLĐO) – Một người đàn ông ở TP Đà Nẵng điều khiển xe máy băng qua đường thì xảy ra va chạm với xe con, dẫn đến bị thương nặng.

Khoảng 6 giờ 52 phút sáng 6-5, trên tuyến đường Võ Chí Công (đường 129) đoạn qua địa phận thôn Phước An, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một người bị thương nặng.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS 92H-075.xx lưu thông trên đường 129 theo hướng từ Tam Kỳ ra trung tâm TP Đà Nẵng. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 với tuyến đường ngang kết nối từ khu dân cư ra đường 129, chiếc ô tô xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 92H1-608.xx do một người đàn ông điều khiển từ tuyến đường ngang đang đi qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông bị hất văng lên phần đầu xe, ngã xuống đường, bị thương rất nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy bị đẩy văng xa, cách nơi xảy ra va chạm khoảng 25 m.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đà Nẵng: Người đàn ông bị ô tô tông gục - Ảnh 1.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đà Nẵng: Người đàn ông bị ô tô tông gục - Ảnh 2.

Clip: Đi xe máy qua đường, người đàn ông ở Đà Nẵng bị ô tô tông gục - Ảnh 1.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đà Nẵng: Người đàn ông bị ô tô tông gục - Ảnh 3.

Ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, kính xe bị vỡ. Trong khi đó, xe máy biến dạng hoàn, nhiều vật liệu trên xe vương vãi trên mặt đường.

Theo cán bộ Công an xã Thăng Trường làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, nơi xảy ra tai nạn là điểm giao cắt với ngã tư, có đông phương tiện qua lại. Vào tháng 6-2025, tại khu vực này từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cô gái tử vong.

Hiện nay, khu vực này chỉ có đèn nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm. Dù qua ngã tư, tại điểm giao nhau này không có biển giới hạn tốc độ đối với ô tô con (chỉ giới hạn đối với xe tải nặng), tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô qua đoạn này là 90 km/giờ.

Tin liên quan

Tai nạn xe khách nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Tai nạn xe khách nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO)-Cú tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây khiến tài xế xe khách tử vong, phụ xe được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ô tô bị "vò nát" sau tai nạn liên hoàn, tài xế thoát chết

(NLĐO)- Sau va chạm liên hoàn chiếc xe ô ô con bị tông bẹp rúm, kẹp giữa một xe ben và một xe tải, tài xế may mắn thoát chết.

Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

(NLĐO)- Quá trình tụ tập, 14 thanh thiếu niên hư ở Thanh Hóa đi xe máy phóng nhanh, lạng lách "làm loạn" đường phố và tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

Xe ô tô tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn tai nạn liên hoàn bệnh viện cấp cứu người bị thương Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo