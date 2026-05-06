Clip: Đi xe máy qua đường, người đàn ông ở Đà Nẵng bị ô tô tông nguy kịch

Khoảng 6 giờ 52 phút sáng 6-5, trên tuyến đường Võ Chí Công (đường 129) đoạn qua địa phận thôn Phước An, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một người bị thương nặng.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS 92H-075.xx lưu thông trên đường 129 theo hướng từ Tam Kỳ ra trung tâm TP Đà Nẵng. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 với tuyến đường ngang kết nối từ khu dân cư ra đường 129, chiếc ô tô xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 92H1-608.xx do một người đàn ông điều khiển từ tuyến đường ngang đang đi qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông bị hất văng lên phần đầu xe, ngã xuống đường, bị thương rất nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy bị đẩy văng xa, cách nơi xảy ra va chạm khoảng 25 m.

Ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, kính xe bị vỡ. Trong khi đó, xe máy biến dạng hoàn, nhiều vật liệu trên xe vương vãi trên mặt đường.

Theo cán bộ Công an xã Thăng Trường làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, nơi xảy ra tai nạn là điểm giao cắt với ngã tư, có đông phương tiện qua lại. Vào tháng 6-2025, tại khu vực này từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cô gái tử vong.

Hiện nay, khu vực này chỉ có đèn nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm. Dù qua ngã tư, tại điểm giao nhau này không có biển giới hạn tốc độ đối với ô tô con (chỉ giới hạn đối với xe tải nặng), tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô qua đoạn này là 90 km/giờ.