Pháp luật

CLIP: Gay cấn cảnh vây bắt 2 đối tượng lái ô tô chở ma túy ở Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Vụ vận chuyển ma túy đá này có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng

Ngày 26-3, Chi cục Hải quan khu vực IX xác nhận đơn vị vừa phá thành công chuyên án MT268, thu giữ 7kg ma túy đá và bắt giữ 2 đối tượng.

Theo đó, lúc 20 giờ 45 phút ngày 23-3, tại thôn Tân Trung (xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị), Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX, đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới về đồng bằng, bắt giữ 2 đối tượng Hồ Ngọc Hoàng (SN 2003) và Dương Hồng Ngọc (SN 2003; cùng ngụ xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị).

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy đá tại Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy đá bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Chi cục Hải quan khu vực IX

Cảnh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy đá

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng khoảng 7kg nghi là ma túy đá.

Tang vật được vận chuyển trên một xe ô tô 4 chỗ mang BKSt 74A-204.21. Theo đánh giá của Ban chuyên án, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán và đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn tuyệt đối, chuyên án đã kết thúc thắng lợi.

Hiện nay, toàn bộ tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng PC04 - Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ đường dây.

Từ cuối tháng 2-2026, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX, đã thu thập được nguồn tin về một nhóm đối tượng tại khu vực Gio Linh, Cửa Tùng thường xuyên có dấu hiệu di chuyển lên vùng biên giới Khe Sanh, Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để nhận ma túy với số lượng lớn.

Sau một thời gian dài triển khai các biện pháp  trinh sát và xác định trọng điểm, đến giữa tháng 3-2026, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IX đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số MT268.

Để đảm bảo tính hiệp đồng và thành công của chuyên án, lực lượng Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.


Mẹ ruột "phê" ma túy, chồng hờ xâm hại con gái

(NLĐO) - Bé gái 9 tuổi bị cha dượng xâm hại ngay khi mẹ đang phê ma túy.

Biến container thành "cứ điểm" buôn bán ma tuý, 3 đối tượng lãnh án chung thân

(NLĐO)- Mua container đặt ở khu Bãi Rồng, Hà Ngọc Giang cùng các đồng phạm đã biến khu vực này thành nơi cất giữ ma tuý để bán cho khách.

Kiểm tra khách sạn ở trung tâm TPHCM, phát hiện 5 người liên quan ma tuý

(NLĐO) - Kiểm tra khách sạn trên đường Ký Con, phường Bến Thành, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 người liên quan ma tuý.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng trị ma tuý đá tạm giữ hình sự chi cục hải quan cảnh sát ma tuý Hải quan khu vực IX
    Thông báo